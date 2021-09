Jak využít pojmové mapy pro kreativní psaní?

Podívejte se na připojený obrázek mapy popisující knihu Principles. U označeného pojmu „Vnímání kvality…“ je vidět po pravé straně i připojená poznámka. Originál mapy v aplikaci si můžete prohlédnout zde.

Jak připravit kreativní text rychle a efektivně

Definujte obecné téma, o kterém chcete psát, nebo je-li to možné, konkrétní zaměřenou otázku, na kterou by měl odpovídat článek nebo jiný obsah. Zapište všechna témata, nápady a klíčová slova, která by mohla být relevantní k tématu nebo otázce. K tomu lze využít novou čistě webovou free aplikaci s umělou inteligencí app.ContextMinds.com, která vám bude související pojmy a témata napovídat.

Při přípravě mapy v app.ContextMinds.com si nastavte zdroj nápovědy souvisejících pojmů. Aplikace hledá související pojmy a vztahy a nabízí vám je ve zvláštním panelu. Pokud se vám napovídané pojmy budou hodit, nemusíte je ani psát, jenom je přetáhnete myší a začleníte do mapy. Jestli se přípravou textů zabýváte pravidelně a budete si pravidelně dělat i mapy, můžete si nastavit pro zdroj nápovědy vlastní mapy, a využít tak svoje nápady z minulosti. S nabízenými pojmy si do nové mapy natáhnete i připojené vlastní poznámky, případně obrázky, schémata apod. Práce na přípravě nového textu se násobně urychlí. Pokud budete psát pro vás úplně nové téma, nastavte si jako nápovědu Wikipedii nebo veřejné mapy a nechte se inspirovat souvislostmi, které popsali jiní.

Nové pojmy a témata můžete na začátku ponechat v nepropojených bublinách (konceptech) na plátně mapy. Uspořádejte bubliny pojmů: umístěte blízké příbuzné blízko sebe. Začněte přemýšlet o vztazích mezi pojmy. Poté, když přijdete se vztahem, vytvořte propojení mezi pojmy pomocí vysvětlujícího význam vztahu – v kontextu toho, o čem chcete psát. Pokud nevíte, jak propojit nějaký koncept, nechte jej plovoucí nespojený pro pozdější použití. Vezměte propojené části mapy a začněte ji přeměňovat na text. Každý pár pojmů a jejich vztah vám dává představu o větě nebo odstavci. Když dokončíte psaní, měli byste mít docela dobrý první koncept.

Nechte si poradit, jak na pojmové mapy

