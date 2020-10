Jak vypadá budoucnost vytápění průmyslových hal a velkých objektů?

Jak vypadá vytápění velkých objektů v roce 2020?

Haly, sklady a průmyslové objekty rostou v České republice jako houby po dešti. Více než polovina vzniká bez předem známého majitele a zájem investorů se stále zvyšuje. Nejoblíbenějším topným médiem zůstává plyn, ale v naší nabídce najdete také zařízení pro vytápění na vodu a páru, elektřinu nebo tepelná čerpadla vzduch-vzduch.

Pozorujete za dobu, co působíte v oboru, nějaké změny ve vnímání vytápění průmyslových objektů?

Doba se rychle mění a majitelé přemýšlejí dlouhodobě, za což jsem rád. Pořídit nejlevnější zařízení pro vytápění je často cesta do pekel. Důležité je vybrat takové, které bude vhodné pro daný typ provozu nebo konstrukci budovy. To majitelům ve výsledku ušetří daleko více. A dopředu jdou i technologie. V naší firmě 4heat se proto snažíme neustále sledovat novinky a zároveň vyhodnocujeme starší realizace, abychom našim zákazníkům mohli nabízet to nejlepší.

Čím dál více se zmiňuje také ekologie. Jakou roli bude do budoucna hrát ve vytápění?

V roce 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které zvýšilo požadavky na kvalitu provozu energetických zařízení ve vztahu k životnímu prostředí. Zavedl se pojem „Sezónní energetická účinnost“, která zahrnuje každodenní provoz, kolísání výkonu zařízení podle teploty a doby pohotovosti. Minimální požadovaná hodnota v roce 2018 byla 72 %. V roce 2021 se limity zpřísní na minimální hodnotu 78 %. A snížit by se měly i emise oxidů dusíku u plynových ohřívačů vzduchu s uzavřenou spalovací komorou ze současné maximální hodnoty 100 mg/kWh na 70.

Dotknou se zmíněná nařízení českých výrobců a dodavatelů?

Některá zařízení končí, to se ale dotkne jen těch, kteří neinvestují do vývoje nebo se činnosti věnují jen okrajově. Pro velké výrobce a zavedené firmy se podle mého názoru nic nezmění. Většina z nich totiž splňuje uvedené limity už několik let. V naší nabídce najdete například plynový ohřívač vzduchu AERMAX® KONDENSA, který má už teď sezónní energetickou účinnost přes 90 % a emise 30–38 mg/kWh při 17–22 ppm, což jsou výrazně nižší hodnoty než stanovené limity. A vyplatí se i po finanční stránce – už za 3 roky díky úsporám plynu ušetříte rozdíl pořizovacích nákladů oproti nejlevnějšímu topidlu.

Jaké další způsoby vytápění stojí podle vás za zmínku?

Určitě bych zmínil nízkoteplotní infrazářič Inframax EUCERK, který patří mezi nejvyspělejší technologický výrobek ve své třídě. Jde o sálavý systém vhodný pro vytápění velkých a středních prostor. Infrazářič je složený z trubek s povrchem ze slitiny Fe-Al odolným vůči oxidaci a teplotě. Trubky jsou umístěny pod stropem haly a zahřívají se na 150–250 °C. Pomocí infračervených paprsků ohřívají prostor ekologicky a bez víření vzduchu. A hodně zajímavé je také tepelné čerpadlo vzduch-vzduch SAX Air, které topí i chladí. Návratnost tohoto systému je okolo 5 let. V naší firmě 4heat používáme nejmodernější metody a výpočty tak, abychom zákazníkům navrhli řešení, které se jim dlouhodobě opravdu vyplatí.