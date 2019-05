Jak vybrat správný firemní dluhopis?

Na trhu s cennými papíry v dnešní době obchoduje mnoho firem, jen málo z nich ovšem dokáže zaujmout zákazníka-investora svojí nabídkou. Jejich investiční portfolia jsou až příliš konzervativní, a tedy přinášejí i nižší výnosy. Nebo jsou naopak konzervativní málo, a tak investice u těchto společností znamená až příliš velké riziko.

Řada investic prostřednictvím dluhopisových a nejrůznějších investičních portálů přitom může skončit i naprostou katastrofou. Stačí, když emitenti nedostojí svým závazkům a investor pak může přijít i o celou investovanou částku. Je tedy důležité svěřit své finance jen takovým společnostem, které jednají naprosto transparentně a mají jasnou strukturu i dlouhodobý podnikatelský záměr. Co tedy má dělat investor, který chce bezpečně zúročit své prostředky?

Ačkoli se zdá, že se při investování do korporátních dluhopisů pohybujeme na opravdu tenkém ledě, není to tak složité. Odpovědí na volání zodpovědného investora může být například společnost Europa Investment Property. Úrokové sazby zde oproti bankám dosahují často až 9-10 % a není na ně vůbec těžké dosáhnout. Zároveň se jedná o renomovanou firmu spadající do rodiny Premiot Group, která na území Česka, Slovenska, Maďarska a Velké Británie spravuje investiční kapitál přesahující miliardu korun.

Při svojí velikosti a objemu obchodovaných prostředků si nemůže tato relativně konzervativní firma dovolit žádné přešlapy. Jak podotýká její Head of Sales, Filip Navrátil: „Rádi klientům reportujeme, jakým způsobem s jejich prostředky nakládáme. Máme radost z toho, že rosteme a můžeme se pochlubit dosaženými výsledky. Historicky se nestalo, že bychom měli pasivní přístup ke klientům. To si jednoduše nemůže žádný slušný podnikatel dovolit.“ Společnost rok od roku roste a investuje tak i do větších projektů zejména z oblasti real estate a private equity. I s ohledem na to si tedy nemůže dovolit pozdě zaplatit úrok, nebo ignorovat své klienty.

Jste-li i vy zodpovědným investorem, který si svých finančních prostředků váží (nebo si je alespoň nemůže dovolit rozhazovat do nespolehlivých investičních portfolií), zvažte korporátní dluhopisy emitované společností Europa Investment Property.