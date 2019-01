Jak vybrat překladatelskou agenturu a nenaletět?

Ještě před časem byste multijazyčné překladatelské agentury spočetli na prstech jedné ruky – dnes je jich více. Avšak jejich kvalita i spolehlivost velice kolísá. Stejně tak, jako se velice významně liší ceny překladů.

V České republice dnes působí kolem 1400 překladatelských agentur. S překvapením zjistíte, že ceny překladů agentury dokonce velice často tají. Přitom cena je nejdůležitějším parametrem, díky kterému se rozhodujeme, jestli si danou agenturu zvolíme či nikoliv. Kvalitu a rychlost překladu pokládáme totiž za samozřejmost. Ale bohužel to tak není.

Kolik stojí překlad?

Až 25 % pražských překladatelských agentur (nebo pražských poboček těchto firem) nabízí překlady v ceně 600 až 660 Kč za jednu normostranu. Přitom seriózní překladatelská agentura umí tu stejnou službu nabídnout i za cenu kolem 300 Kč za normostranu, což je méně než polovina.

Termín dodání jedné normostrany je u některých agentur příliš dlouhý

Negativa mnohých agentur, často velkých pražských, pochopíte až když si objednáte jejich služby a začnete s nimi spolupracovat. Jenom 39 % pražských překladatelských agentur garantuje dodržení termínu dodání překladu o jedné normostraně do dvou dnů. Najdou se i takové, které k tomu potřebují pět dnů. Podle majitelky prestižní překladatelské agentury Langeo, Olgy Havičkové, by měl být standard dvou dnů naprostou samozřejmostí. Rovnako jako expresí dodání, i když samozřejmě rovněž s expresním příplatkem, nebo dodání během víkendu.

Stejně tak by mělo být samozřejmostí, že v případě dotazu na překlad, či rovnou zaslání poptávky na zakázku přes e-mail či online formulář, dostanete odpověď do 30, maximálně 60 minut. Přitom až třetina oslovených firem vám neodpoví vůbec.

Kvalitní překlad potřebuje i kvalitní korekturu

Přesto vám ji 57 % agentur vůbec nenabídne. Klienti často předpokládají, že dostávají překlad ve tvaru, který je natolik perfektní, že již nepotřebuji další korekturu. Ale tak to není. Překlad a jazyková korektura jsou dvě odlišné věci, a v překladatelské agentuře, kde vám budou tvrdit, že jejich text je již na

100 % správný, nemluví pravdu, nebo neví o čem mluví.

I profesionálové potřebují korektury. K většině použití dokáže posloužit klasický překlad. Pokud ale jde o texty do tisku, kde již neexistuje možnost následné opravy, je korektura naprostou nutností. Stejně tak je důležitá korektura u různých textů osobní prezentace firem, ale i jednotlivců.

Podle Olgy Havičkové je ideální formou nabídnout zákazníkům možnost profesionální korektury jazykového překladu jako samostatnou položku v ceníku. Automatická korektura nezvedá zbytečně cenu překladu, ale současně mají klienti možnost si tuto službu objednat.

Neplaťte zbytečně za soudní překlad s razítkem

Stále častěji zákazníci poptávají rovněž soudní překlad. Řada překladatelů a překladatelských agentur si z toho udělal mimořádně výnosný business. Nabízí totiž tyto překlady se soudním ověřením, tedy s úředním razítkem, což zcela znatelně prodražuje překlad (a úkon). Přitom mnohdy není toto ověření vůbec zapotřebí.

Nešvarem je, že vás na překladatel často ani neupozorní. Podle majitelky překladatelské agentury Langeo, Olgy Havičkové, nabízí seriózní překladatelská firma úřední překlad skutečně pouze tehdy, pokud to vyplývá z povahy dokumentu.

Langeo je rodinná firmy, která vyrostla pod rukama majitelky firmy, Olgy Havičkové. Dnes umí nabídnout překlady „z“ a „do“ 50 jazyků, a to včetně služeb tlumočení, odborných i úředních soudních překladů.

Firma své služby poskytuje velkým korporacím, menším firmám i jednotlivcům. Ceny překladů začínají na 299 Kč za normostranu. První překlad si navíc máte možnost vyzkoušet automaticky s 20% slevou. Přehledný ceník jasně specifikuje cenu za víkendový překlad, expresní překlad, úřední překlad s razítkem, korekturu rodilým mluvčím i ceny tlumočení.

V referencích Langeo najdete i tak prestižní firmy, jako jsou Škoda, Fatra, Burda, Hyundai, Staropramen, Mattoni, Univerzita Karlova v Praze, Pepsico a celá řada dalších. Je to přitom jenom pár let, co Langeo jako nový hráč na trhu začal nabízet vysoce konkurenceschopné služby zavedeným pražským i českých překladatelským agenturám, ale i jednotlivým překladatelům.