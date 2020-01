Jak vybrat audiovizuální systém pro vaši konferenční místnost

Vybavení zasedací místnosti AV technikou není pouhé připevnění displeje na zeď. Správný AV systém funguje jako dobře sladěný orchestr. Aby se tak stalo, je potřeba si předem položit několik otázek.

Znáte účel konferenční místnosti?

Účelem konferenční místnosti je pořádání konferencí, že? Ano i ne. Chcete-li najít ten pravý AV systém, je potřeba se podívat na věc detailně a porozumět očekávání jejích uživatelů. Bude místnost využívání jako školicí nebo pro schůze výkonné rady? Budou potřeba prezentační nástroje? Pravděpodobně. A co videokonference? Možná.

Víte, jaké jsou bolístky stávajícího systému?

Popřemýšlejte o chodu vašeho současného systému. Zamyslete se nad nejčastějšími stížnostmi, které slyšíte. Problémem můžou být například neustále přerušované hovory nebo celkové ozvučení místnosti. Ať už to je cokoliv, je důležité to vzít na vědomí a zvážit řešení, která by situaci zlepšila.

Identifikovali jste vaše priority?

Prioritou mnoha podniků je dlouhá životnost AV techniky. Odpovídá však tato představa očekávané životnosti konferenční místnosti? A jsou tato očekávání v souladu s vaším rozpočtem? Ať už jsou vaše odpovědi jakékoliv, je dobré si určit priority – součásti AV systému, které jsou pro vaše podnikání extrémně důležité. Pokud například obchodujete s akciemi, selhání displeje by mohlo zastavit podnikání.

Najděte toho správného partnera

Pokud se cítíte zahlcení tím, co začalo jako jednoduché uvažování o konferenční místnosti, nepropadejte panice. Rádi vám pomůžeme nejenom najít odpověďi na tyto dotazy, ale také z nich vyvodit ta správná řešení. Společnost AVTG kompletně zajišťovala například předávání cen talentovaným vědcům pod záštitou Nadačního fondu Neuron, které se konalo ve složitých prostorách Národního muzea. Využijte jejich profesionálních služeb i vy.