Jak vidí českou fotbalovou reprezentaci sázkaři?

Turnaj se měl konat už minulý rok, jenže byl vlivem pandemie koronaviru přeložen na ten letošní. Představí se na něm celkem 24 týmů, jež budou rozděleny do šesti skupin. Událost hostí 11 zemí. Úřadujícím mistrem Evropy je pak Portugalsko, které před pěti lety porazilo Francii v prodloužení gólem útočníka Édera.

Zapojených týmů do kvalifikace na evropský šampionát bylo celkem 55, tedy všechny členské země UEFA. Postup oslavilo dvacet z nich, které byly doplněny o čtyři vítěze play off divizí Ligy národů.

Na koho náš reprezentační výběr narazí?

Čeští fotbalisté nebudou na turnaji chybět. Listopadový los jim nadělil obtížnou skupinu D, kde je čeká jako první Skotsko, s nímž odehrají zápas už v pondělí 14. června v Glasgow. Dále se utkají s celkem z Chorvatska, který postoupil z prvního místa kvalifikační skupiny. V ní prohrál jen jediný zápas.

Jako poslední čeká svěřence Šilhavého Anglie, která je jedním z favoritů na celkové vítězství. Věří mu i sázkaři Fortuny, nejnižší kurz je však vypsán na Francii, a to 6.00. Čechům sázkaři nevěří, na ně je vypsán kurz 100.0. Původně byl vypsán kurz 150:1. Menší naději na první místo mají dle nich už jen Severní Makedonie, Finsko, Maďarsko, Skotsko, Slovensko a Wales.

Česká reprezentace nepatří mezi favority ani ve své skupině. Anglický tým je přece jen složen z hvězd Premier League a patří mezi světovou špičku. Je ale fakt, že jej čeští fotbalisté dokázali porazit v kvalifikaci 2:1. Skotové se kvalifikovali skrze baráž a tohoto šampionátu se účastní poprvé od roku 1996, přesto jsou považováni za nepříjemného soupeře. Už jen proto, že v minulém roce se s nimi český celek potkal na hřišti dvakrát v rámci Ligy národů a v obou případech prohrál o jeden gól. Chorvatská reprezentace se pak dostala v roce 2018 do finále mistrovství světa, kde zvítězila Francie.

I tak bude mít Šilhavý k dispozici kvalitní tým. Brankáři Aleš Mandous, Jiří Pavlenka a Tomáš Vaclík jsou vyrovnaní, na kraj obrany může trenér počítat například s oporou West Hamu Vladimírem Coufalem. Mezi záložníky se nabízí jeho spoluhráč Tomáš Souček, jenž v Premier League vstřelil soupeřům 10 branek. Šilhavý má také hned několik možností na hrotu. Třeba kapitán reprezentace Patrik Schick má za sebou v Leverkusenu dobrou sezónu.

Výhodnější by bylo nepostoupit z prvního místa

Původně byl vypsán kurz na umístění Čechů v první osmičce 5:1. Z analýz nicméně vyplývá, že by pro Čechy nebylo v případě úspěchu výhodné postoupit z prvního místa. V případě, že by ovládli skupinu D, narazili by totiž v 1. kole play off na druhý tým ze skupiny F. Té se přezdívá skupina smrti vzhledem k tomu, že se v ní nacházejí celky Francie, Německa, Portugalska a Maďarska.

Další verze pak pracuje s možností postupu z druhého místa. V tom případě by se Češi porvali o další postup s papírově snazším soupeřem ze čtveřice Španělsko, Švédsko, Slovensko a Polsko. Naši hráči jsou však pozitivně motivováni a již v minulosti ukázali, že si na favorizované celky věří. Například Souček se nechal slyšet, že se na šampionát těší a doufá, že v Anglii reprezentace potvrdí své kvality a bude pro soupeře nebezpečná.

Původně měla česká reprezentace bydlet a trénovat v Edinburghu, nicméně se vedení nakonec rozhodlo toto nepodstupovat kvůli přísným opatřením proti šíření koronaviru ve Skotsku. Logický krok přišel z toho důvodu, že by stačil jen jeden pozitivní test na covid-19 a do karantény by musel celý tým. A tak se čeští fotbalisté budou připravovat v domácích podmínkách, konkrétně na stadionu Evžena Rošického na pražském Strahově. Na jednotlivé zápasy se pak budou dopravovat letecky.

