Jak ušetřit za topení na provozovnách? Řešením jsou fólie do vrat

Jednoduché pruhové závěsy, vyrobené z měkčeného PVC, poslouží nejen jako účinný izolant tepla, ale také hluku či světla. Zvládnou zadržet též prach, průvan, nepříjemný hmyz nebo ptáky. Díky tomu výrazně zvyšují komfort a bezpečnost ve skladech, prodejnách, výrobních halách, garážích a dalších prostorách – umístit je lze v podstatě kamkoliv. Fólie mohou být zcela průhledné, takže je jejich použití bezpečné i v místech s pohybem vysokozdvižných vozíků. Neobsahují kadmium ani silikony, pro zdraví pracovníků jsou tudíž zcela nezávadné.

Teplo, ale i ochrana zdraví a zvýšení komfortu

„Novinkou jsou závěsné fólie s antibakteriální úpravou, které jsou ideální do prostor se zvýšenou kumulací osob. Obsahují speciální činidla s laboratorně prokázaným antibakteriálním účinkem, jejich použitím proto snížíte riziko šíření nemocí. Pomocí fólií tak uspoříte energii, ochráníte zdraví zaměstnanců, zajistíte bezpečnost pracoviště a v drtivé většině případů také zvýšíte jeho komfort – průvan, hluk a prach nemá nikdo rád,“ vysvětluje Petr Všetula, ředitel výroby společnosti Gumex, jež se zabývá výrobou průmyslových hadic a těsnění.

Účinek závěsných fólii potvrzují také spokojení zákazníci. „Fólie jsme nechali instalovat z důvodu tepelné izolace výrobní haly. Průchod je velmi frekventovaný, do haly se tak často dostával prach, foukal vítr, pracovníkům byla zima. Situace se po instalaci fólií zlepšila o 200 %,“ chválí fólie Vítězslav Ondráček z firmy KPB Intra. Podobnou zkušenost má i Vlastimil Chaloupka ze společnosti Jokey Praha: „Fólie jsme instalovali do venkovního průchodu, aby bránily průvanu, prachu a udržely ve vnitřních prostorách teplo. S výsledkem jsme maximálně spokojení.“

Výhodou je nenáročná údržba

Velkým plusem závěsných fólií je jejich snadná údržba, což s sebou přináší minimální náklady na opravy. Materiál vydrží i provoz ve frekventovaných prostorách, je účinný proti abrazi, trvanlivý a jednoduše omyvatelný. Pokud se přece jen fólie na některých místech poškodí, obvykle není třeba nákladných oprav, stačí vyměnit konkrétní pás. „Fólie mají také výbornou teplotní odolnost, bez problému zvládnou provozní teploty od mínus 20 do plus 60 stupňů Celsia. Pro chladírenské provozy máme i speciální variantu s provozní teplotou do mínus 33 stupňů. Jedná se o skutečně univerzální, levné a velmi účinné řešení,“ zakončuje Petr Všetula.