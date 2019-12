Jak ušetřit při nákupu v zahraničních e-shopech?

Štědrý den se kvapem blíží a lidem se často nechce do přeplněných obchodních domů. Vítají možnost nakoupit originální a mnohdy v tuzemsku jinak nedostupné produkty. Zahraniční e-shopy pak vyhledávají především kvůli výhodnějším cenám a širší nabídce. Vyplývá to z listopadového průzkumu o nakupování dárků, který pro mBank realizovala agentura STEM/MARK.

Myslete na kurz

Ukázalo se, že nejčastěji nakupujeme v asijských a evropských internetových obchodech. Je to jednoduché, pohodlné a stačí pár kliknutí a oblíbená kniha v původním znění nebo třeba nová sluchátka jsou na cestě. Vyplatí se přitom myslet na kurz. „Pokud chcete sobě nebo někomu blízkému udělat radost a koupit něco v zahraničním e-shopu, výhodný nákup vám díky skvělému směnnému kurzu zaručí mKarta Svět,“ vysvětluje Zdeněk Rys, ředitel strategických projektů mBank. Z výzkumu pro tuto banku vyplynulo, že přes 39 procent lidí se na kurz většinou neohlíží, 20 procent ho potom při platbě přes zahraniční portál nezohledňuje vůbec. Právě rozdílný směnný kurz ale může značně ovlivnit výslednou částku, kterou zákazník za kupované zboží zaplatí.

Noví klienti mBank kartu získají automaticky k účtu mKonto. Zdarma ji ale mohou získat i ti stávající – stačí o ni požádat pomocí několika kliknutí v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví. mKarta Svět je podle Rysa ideální pro všechny, kteří chtějí platit výhodně v cizí měně. S touto kartou mohou tak mohou učinit dokonce ve více než 160 světových měnách.

Nepodceňujte důvěryhodnost prodejce ani včasný termín nákupu

Při nákupu prostřednictvím zahraničních e-shopů jsou lidé obezřetnější než při nákupech on-line na českých stránkách prodejců. Co by je mohlo odradit? Nejčastěji uvádějí jako důvody komunikaci v cizím jazyce, cenu dopravy, dlouhou dodací lhůtu a obavu z nedoručení zboží. Je ale opravdu třeba se bát?

Klíčové je pečlivě si prostudovat všechny informace. Určitě není od věci věnovat pozornost referencím a hodnocení. Pokud se v komentářích pod produktem objevují pravidelné negativní komentáře, může nás to varovat. Na stránkách byste také vždy měli snadno dohledat sídlo společnosti a kontakt na ni a smluvní podmínky zahrnující reklamaci. To jsou vodítka, která vedou k základnímu prověření důvěryhodnosti zahraničního prodejce.

Bezpečnost při platbě je důležitá. S mKartou Svět si mohou nakupující jednoduše nastavit výši limitů pro platby, omezení pro zahraniční a bezkontaktní transakce nebo v případě nutnosti rychle zablokovat kartu, ať už dočasně, nebo trvale. Co se týče jazykové vybavenosti, každý je na tom jinak. Obecně by mělo platit pravidlo, že neobjednám něco z e-shopu, kterému vůbec nerozumím.

Čechům vyhovují zahraniční e-shopy, ve kterých je poštovné zdarma, a to bez nutnosti nakoupit nad určitou sumu. Zvlášť před Vánoci hraje největší roli načasování. Balíčky, které putují z jiných zemí Evropy, to do Vánoc často stihnou, ale ty z Číny nebo například ze Spojených států by už nemusely. Jejich doprava do Česka může trvat 3 týdny i déle. Nezapomeňte proto nákupy uskutečnit v dostatečném předstihu.

