Jak ušetřit na provozu IT oddělení? Máme pro vás návrh

IT oddělení může být drahé. A to nejen co se týče personálních nákladů, ale také nákladů s tím spojených. Naštěstí ale existuje způsob, jak můžete spoustu peněz ušetřit. Svěřte ICT vaší firmy do rukou profesionálů a užívejte si nejen lepší ceny, ale také optimálnějšího běhu vašich systémů.

Síťové prvky za hubičku

Kvalitní IT služby vám může poskytnout například společnost JiSit. Jak už samotný název napovídá, JiSit nabízí kvalitní služby v oblastí IT a především správy počítačových sítí. Počítačová síť je totiž páteří každé větší i menší firmy. A jestliže vám nebude dobře fungovat, můžete přijít o spoustu peněz.

Udržet ve vaší firmě kvalitní síť ale rozhodně není nic jednoduchého. Jsou k tomu potřeba dostatečně výkonné servery a další síťové prvky, které samozřejmě něco stojí. Abyste ušetřili maximum financí, nabízí společnost JiSit pronájem síťových prvků. To znamená, že zaplatíte jen smluvenou částku každý měsíc, ve které je zahrnut i plný servis o vaše prvky.

Další kvalitní služby

JiSit také nabízí celou řadu doplňkových služeb, z nichž některé ani nemusíte platit. Zdarma vám například zanalyzují vaši stávající síťovou infrastrukturu i prvky. Díky této vstupní analýze získáte dobrý přehled o tom, které prvky by bylo potřeba vyměnit a které by mohly sloužit ještě dlouhou dobu. Získáte také řešení šité na míru vaší firmě.

ICT firma v podobě společnosti JiSit vám všechny síťové prvky zprovozní a následně se postará také o jejich údržbu. Vy si přitom budete moct vybrat, jakým způsobem budete chtít platit. Za síťové prvky můžete platit paušálně každý měsíc, případně si je můžete koupit a zaplatit rovnou. Záleží tedy jen na vás, jakou možnost zvolíte. V obou případech ale ušetříte spoustu peněz a nervů.