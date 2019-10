Jak správně zabalit balík a nezdržet se ve frontě na poště?

Do čeho to zabalím?

Pošta znovu zvyšuje ceny. Bohužel to ale neznamená, že udělá více práce za vás. Klíč k úspěchu tedy leží přímo u vás doma. Proto je důležité, abyste se řídili několika pokyny, díky kterým pošta (ale i jakýkoliv jiný přepravce) vezme vaši zásilku hned na první pokus bez zbytečného přebalování nebo placení peněz navíc.

Úplně nejlepší je, když věci pošlete příjemci zásilky v odolné uzavíratelné krabici, která eliminuje riziko poškození nákladu. Jestli takovou krabici nemůžete sehnat, můžete si ji koupit v jakémkoliv obchodě s obaly. Výhodou takové krabice je, že splňuje všechny důležité požadavky pro úspěšné doručení zásilky.

Pokud posíláte něco menšího (třeba fotky, CD nebo malé množství kosmetických přípravků), hodí se pro to větší obálka, která je uvnitř opatřena bublinkovou fólií.

Bezpečnost zásilky

Jak všichni víme, u přepravních služeb hrozí velké riziko poškození balíku. Také se může stát, že vám balík přijde, ale v důsledku krádeže v něm bude chybět část obsahu.

PROTO:

Balík něčím vystelte (například kartonovou slámou, novinami nebo větším množstvím bublinkové fólie)

Balík pořádně zalepte (kromě toho, že se z něj nevysypou věci budete moci na první pohled zhodnotit, zda už ho neotevřel někdo před vámi)

Co se týče těchto dvou bodů, opravdu se vyplatí je nijak nepodceňovat. Pokud si nejste jistí výstelkou balíku, zkuste ho zavřít a s jeho obsahem (trochu) zaštěrchat. Podle toho zhodnotíte, k jak moc velkému pohybu uvnitř krabice dochází. (V ideálním případě byste neměli slyšet a cítit skoro nic.) Jestli tomu tak není, přidejte další výplň.

Ani s lepenkou se nedržte nijak zkrátka. Zalepte nejen spoj na středu krabice (klidně několikrát), ale i veškeré další mezery, které by bylo možné otevřít. Vůbec ničemu nevadí ani křížení lepenky napříč.

Hodně ale dělá i typ lepenky. Existují případy, kdy páska s logem drahých hodinek vedla k častějším pokusům o poškození a vybrání zásilky.

V případě, že je váš balík hodně těžký (nad 10-15 kilo), můžete ho ovázat dostatečně silným provázkem, díky kterému se s ním bude v depu lépe manipulovat. Myslete na to, že slabý provázek se může utrhnout, zásilka spadne na zem a poškodí se její obsah. Dobrými pomocníky jsou i nálepky, které upozorňují na to, že se zásilka nemá klopit na jinou než uvedenou stranu, nebo že je v ní zvlášť křehké zboží. To a mnohem více najdete v pokynech pro balení balíků.

Psaní adresy

Pošta, ale i všechny ostatní služby pro přepravu balíků požadují, aby se na zásilce uváděl jak kontakt na příjemce, tak na odesílatele zásilky. Kromě toho, že zásilka dojde správnému člověku, se vám může vrátit v případě, že si ji její příjemce i přes výzvu dopravce nepřebral. Je to výhodné i pro případ, že se balík ztratí po cestě a bylo by nutné ho někde dohledat.

PROTO NEZAPOMEŇTE, ŽE:

Vaše adresa (ideálně včetně telefonu) bude vlevo nahoře (na štítcích přepravce mohou být údaje uvedené pod sebou)

Adresa příjemce bude vpravo dole

Možná budete muset vytisknout štítek elektronicky (například kvůli skeneru)

Adresa musí být přesná

Adresa musí být napsaná jasně čitelným a dostatečně velkým písmem

Nesmíte použít obyčejnou tužku nebo červenou propisku

Podací lístek

Podací lístky bývají volně dostupné ve stojánku na poště nebo na internetových stránkách jednotlivých dopravců.

Do podacího lístku uveďte informace o odesílateli a příjemci. Často se na něm uvádí i dobírka a další specifické informace, které souvisejí s úhradou a přepravou (u online podacích lístků jde například i o cenu obsahu balíku). Informace z podacího lístku se poté zapíšou do systému a vy získáte kód zásilky. Díky němu můžete balík sledovat. (Případně ho můžete poskytnout příjemci, kdyby byly nějaké potíže s dodáním.)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V případě, že posíláte balík mimo EU, pro jeho balení platí úplně stejná pravidla. Jen s tím rozdílem, že je dobré si opatřit speciální plastovou kapsu, kterou přilepíte na boční stranu krabice. Do kapsy uložte veškerou dokumentaci, která s obsahem balíku souvisí. (Faktury, pro formy...) Celníci pak nebudou nuceni tento balík při kontrole otevřít.

Alternativní způsob posílání balíků

Přijdou vám všechny výše uvedené kroky příliš složité? Pokud ano, můžete zvolit ještě jinou variantu zasílání balíků.

Stačí, abyste využili internetovou přepravní službu Zaslat.cz, která se postará o to, aby každý balík odešel přesně tam, kam má. Na vás je jen to, aby byl balík správně zabalen. Dopravce se u vás zastaví druhý den po odeslání formuláře, nalepí na zásilku odpovídající štítek a okamžitě si ji odveze.

Nečeká na vás žádné zbytečné papírování, ani nekonečná fronta na pobočce pošty. Ušetřený čas a peníze může investovat třeba do zmrzliny nebo do lístku do kina.

Díky těmto tipům pro vás bude zasílání balíků po Česku i do zahraničí hračka.