Jak si zjednodušit úklid exteriéru? Vysokotlakým čističem

Vysokotlaký čistič je velice užitečný pomocník. Nejenže vám pomůže s čištěním špinavých exteriérů, ale podá vám pomocnou ruku například při umývání auta nebo vnější omítky domu. Věděli jste ale, že vapky Karcher s ohřevem vám mohou ještě více zjednodušit život?

Vysoká účinnost

Za vším je jednoduchá chemie. Čím teplejší vodu použijete, tím účinnější bude čištění. To ostatně prokázaly i samotné testy, které se v minulosti věnovaly vlivu teploty vody na efektivní čištění povrchů. Proč tomu tak je? Vysvětlení je jednoduché. Přívod tepla urychlí chemické procesy, což se výrazně podepíše především při čištění mastných a zatvrdlých nečistot.

Nejlepší na tom všem ale je fakt, že teplotu nemusíte zvyšovat příliš dramaticky, abyste poznali rozdíl. Už při zvýšení teploty o 10 stupňů poznáte, že je čištění až dvojnásobně účinnější. Zvýšíte-li teplotu o dalších 10 stupňů, účinnost čištění stoupne hned čtyřnásobně. Co to ale znamená v praxi? To, že vysokotlaké čističe Karcher jsou mnohem účinnější než produkty využívající k práci studenou vodu.

Jednoduché čištění

Vysokotlaké čističe Karcher, které k práci používají teplou vodu, si tak snadno poradí s mastnotou, tukem nebo sazemi. Při důkladném čištění oceníte především fakt, že teplá voda tyto látky rozpustí. Pokud tedy nejprve necháte vysokotlaký čistič odvést svoji práci, můžete pak přistoupit k jemnějšímu čištění. A výsledek vás opravdu překvapí.

Vapky s ohřevem jsou tedy dokonalým pomocníkem nejen do každé garáže. Ohřev vám výrazně zjednoduší práci a povrch navíc účinně vydezinfikuje. Pokud budete pracovat s párou, pak s téměř 100% jistotou zabijete všechny nebezpečné viry a bakterie z čištěného povrchu. Využití páry a horké vody při čištění tedy má svoje logické opodstatnění.