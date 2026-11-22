Nejdříve je ale dobré vědět, kam finance přesouváte a za jakých podmínek.
K čemu slouží spořicí účet
Na běžném účtu řešíte své každodenní platby. Spořicí účet má ale jiný účel. Slouží k odkládání peněz, které si chcete ponechat stranou. Třeba na opravu auta, vybavení domácnosti nebo jako rezervu pro případ, že přijde něco nečekaného.
Představte si, že si spoříte na dovolenou. Dokud jsou tyto peníze na stejném účtu jako částka na nájem nebo nákupy, snadno je zahrnete do toho, co máte právě k dispozici. Když je oddělíte, získáte jasnější představu o rozpočtu na běžný měsíc i o tom, jak se blížíte svému cíli.
Oddělení peněz ale samo o sobě neurčuje, jak se účet úročí nebo jak rychle z něj peníze převedete. To záleží na konkrétních podmínkách. Stejně jako při výběru účtu na každodenní placení proto začněte vlastní potřebou: budou to peníze na plánovaný nákup, nebo rezerva, ke které se potřebujete ad hoc dostat.
Co by vás před založením mělo zajímat
Spořicí účet posuzujte podle toho, jestli odpovídá vašemu záměru. Vedle úroku si ověřte podmínky jeho získání, dostupnost peněz a případné poplatky. Pomůže, když si položíte několik konkrétních otázek:
Jaká sazba se na moje peníze vztahuje?
Zjistěte si, zda platí pro celý zůstatek, nebo jen do určité částky. Pokud je úročení rozděleno do částí (pásem), ověřte si, jak se úročí peníze v každé z nich. Částka přesahující stanovenou hranici může mít jinou sazbu.
Co musím pro dané úročení splnit?
Zajímejte se, zda je sazba navázána na další podmínky a co se stane, když je nesplníte. Ověřte si také, zda jde o časově omezené zvýhodnění a jak se účet bude úročit po jeho skončení.
Může se sazba změnit?
Úroky na spořicích účtech nemusí zůstat pořád stejné. Banka je může měnit podle podmínek daného účtu. Před založením si proto zjistěte, jak vás o změně informuje a kde najdete aktuální sazbu.
Kdy se dostanu k penězům?
Ověřte si způsob převodu, případná omezení a dobu, za kterou budou peníze dostupné na účtu, z něhož potřebujete zaplatit. To je podstatné zejména u vaší rezervy na nečekané výdaje.
Kolik stojí vedení a správa?
Prověřte případné poplatky za vedení, převody i další související služby. Zjistěte si, zda je potřeba mít u stejné banky další účet a jaké podmínky se na něj případně vztahují.
Jak budu účet obsluhovat?
Vyhovuje vám internetové bankovnictví, mobil, nebo osobní návštěva pobočky? Předem si ověřte možnosti založení i následné správy a to, které úkony můžete vyřídit tak či onak.
Podle těchto otázek můžete posoudit například účet na spoření od UniCredit Bank.
Jak si pravidelně odkládat peníze stranou
Nejdříve si ujasněte, na co si peníze stranou odkládáte a kdy byste je mohli potřebovat. Podle toho si nastavte i plán spoření a částku, kterou vám rozpočet dovolí odkládat.
Praktickou možností je pravidelný převod po výplatě. Z příjmu nejprve zohledněte nutné výdaje a peníze, které budete potřebovat do další výplaty. Teprve pak určete, kolik můžete poslat stranou, abyste si úspory zase nemuseli hned převádět zpět.
Běžný bankovní účet tak dál slouží k placení nájmu, nákupů a dalších výdajů, zatímco odložené peníze mají vlastní místo. Výši pravidelného převodu průběžně upravujte podle příjmů a výdajů. Nastavení, které vyhovovalo před rokem, nemusí odpovídat dnešnímu rozpočtu.
Čeho se vyvarovat
Co je tedy důležité? Nerozhodujte se jen podle sazby uvedené v reklamě. Před založením si také ověřte, kdy a za jakých podmínek se úrok připisuje.
Stranou neposílejte peníze, které potřebujete okamžitě na nájem nebo jinou platbu, aniž byste věděli, kdy je můžete převést zpět. Oddělení rezervy má pomáhat s přehledem, ne komplikovat běžné placení.
Pokud využíváte více účtů, udržujte si jednoduchý přehled o tom, kolik peněz na kterém účtu máte a na co jsou určené. Poznamenejte si také podmínky, které je potřeba sledovat. Samotný počet účtů vám lepší orientaci nezajistí. Spořicí účet vám pomůže udržet peníze stranou, pokud víte, na co je odkládáte a kdy je budete potřebovat. Jeho podmínkám byste měli rozumět už při založení a čas od času je raději znovu zkontrolovat. Úrokové sazby i další pravidla vedení účtu se totiž mohou průběžně měnit.