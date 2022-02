Jak šetřit a vydělat na kryptoměnách?

Nákup můžete provést i v korunách, a to na české kryptosměnárně Simplecoin.

Svět kryptoměn je lákavým místem pro všechny, kteří chtějí výhodně zhodnotit své úspory. Obchodování neboli trading kryptoměn není však pro každého. Bez dostatečných znalostí fungování trhu, dané měny a pevných nervů se může proměnit obchodování v náročnou činnost provázanou pády a ztrátami. Pokud se však do těchto vod přesto vydáte, tak je na místě se připravit na to, že vám trading zabere velkou porci vašeho volného času. Neustále kontrolování a honba za rychlým zbohatnutím se často blíží stejným stavům jako při hraní hazardních her.

Pravidelný nákup je sázka na jistotu

Jednoduchou cestou, jak investovat, a přitom takříkajíc neprodělat kalhoty, je strategie nákupu DCA. Pod touto odbornou zkratkou se neskrývá nic jiného než pravidelný nákup kryptoměn ve fixní výši, a to např. každý měsíc. Stejně jako teď možná přispíváte na důchodové připojištění či běžný spořicí účet, si tak můžete každý měsíc odložit pár korun a proměnit je v Bitcoin. Ten se totiž ukazuje dlouhodobě jako měna se stále rostoucí tendencí.

„Tím, že si každý měsíc investujete stejnou částku, se tak vyvarujete tomu, že byste museli přemýšlet nad tím, jestli Bitcoin na ceně zrovna roste nebo naopak padá,“ dodává Pavel Niedoba majitel české kryptosměnárny Simplecoin. V pohledu na celý rok skončíte s největší pravděpodobností vždy v plusových hodnotách. A ne malých. Pro představu, na začátku roku 2019 se Bitcoin pohyboval okolo 85 tisíc korun, v roce 2020 již dosahoval 160 tisíc korun, a nakonec v roce 2021 se tato kryptoměna vyšplhala na částku okolo 860 tisíc korun za minci. Meziroční nárůsty jsou i v několikanásobných hodnotách.

Bitcoin bude růst i nadále

„I když se v posledních dnech ukazuje, že Bitcoin mírně propadl, tak i nadále platí za jednu z nejstabilnějších kryptoměn na trhu. Američtí ekonomové odhadují, že se můžeme v blízké době těšit na to, že se jeho cena vyšplhá k ceně 100 až 150 tisíc dolarů. Někteří dokonce říkají, že pokud bude důvěra veřejnosti dostatečně silná, tak je reálná i částka atakující 250 tisíc dolarů,“ doplňuje Niedoba.

Nakupujeme Bitcoin

Nákup Bitcoinu rozhodně už není výsadou v pouhých počítačových nadšenců. Dnes velmi jednoduše nakoupíte tuto kryptoměnu i za české koruny, a dokonce i v české kryptosměnárně nesoucí název Simplecoin. Vše, co budete potřebovat je bankovní účet a 5 minut času.

Více zjistíte již na samotné směnárně Simplecoin.