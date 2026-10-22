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Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Komerční sdělení

Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější | foto: Dotykačka Holding a.s.

Komerční sdělení

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Nechcete od roku 2027 evidovat tržby a hledáte způsob, jak se nové povinnosti vyhnout? Pro některé drobné podnikatele existuje možnost EET OFF. Stačí splnit několik podmínek a počítat s pevnou měsíční přirážkou. Než se pro ni ale rozhodnete, vyplatí se zjistit, na kolik vás vyjdou ostatní možnosti.

EET OFF: Jaké podmínky musíte splnit?

Připravovaná elektronická evidence tržeb nemusí dopadnout na všechny podnikatele stejně. Někteří se budou moci rozhodnout pro zvláštní režim EET OFF, který je od povinnosti evidovat tržby osvobodí. Týkat se může například živnostníků, kteří přijímají platby osobně od zákazníků, ale jejich příjmy nepřesahují stanovenou hranici.

Aby podnikatel mohl tuto možnost využít, musí splnit tři základní podmínky: být v prvním pásmu paušální daně, mít roční příjmy do jednoho milionu korun a včas se přihlásit u finančního úřadu.

Za osvobození od evidence tržeb se platí. K dosavadní měsíční záloze na paušální daň se připočítává pevná přirážka 1 400 korun. Za rok tak jde o 16 800 korun navíc. Sociální a zdravotní pojištění podnikatel samozřejmě platí dál.

Výhodou je jednoduchost. Pokud podnikatel podmínky splní a do režimu řádně vstoupí, nemusí odesílat údaje o tržbách v rámci EET. Odpadá mu tak starost s technickým řešením evidence.

Vyplatí se za klid platit 1 400 korun měsíčně?

EET OFF může na první pohled působit jako jasná volba. Žádná pokladna, žádné řešení technických požadavků, jen pevně stanovená přirážka. Za dva roky ale náklady činí celkem 33 600 korun – a tyto peníze zůstávají státu.

Právě proto se vyplatí podívat se i na druhou možnost. EET kalkulačka Dotykačky umožňuje porovnat náklady na režim EET OFF s pořízením pokladního systému, který bude tržby evidovat automaticky.

Stačí zadat IČO, odpovědět na několik jednoduchých otázek o podnikání a doplnit kontaktní údaje. Kalkulačka následně připraví přehled možných řešení i jejich pořizovacích a provozních nákladů.

Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Pokladna levnější než EET OFF? Rozdíl přesahuje 21 tisíc

Konkrétní propočet ukazuje, že alternativa k EET OFF nemusí znamenat vyšší výdaje. Například mobilní pokladna Dotykačka Platební 5,5″ s licencí a započtenou slevou 5 000 korun vychází na první rok na 7 090 korun. Druhý rok stojí provoz 5 100 korun.

Za dva roky tak celkové náklady dosahují 12 190 korun, zatímco přirážka v režimu EET OFF činí 33 600 korun.

Rozdíl je 21 410 korun ve prospěch pokladního systému. Podnikatel navíc po dvou letech vlastní zařízení, které mu zůstává i pro další využití.

Jak se vyhnout EET? Existuje legální cesta. Ale nemusí být nejlevnější

Nejde jen o splnění zákona

Moderní pokladna může podnikateli přinést víc než samotnou evidenci tržeb. Usnadňuje přehled o prodejích, pomáhá digitalizovat každodenní provoz a umožňuje přijímat bezhotovostní platby, které řada zákazníků upřednostňuje.

„Podnikatelé by si měli před rozhodnutím porovnat nejen to, jak se vyhnout evidenci tržeb, ale také kolik je jednotlivé možnosti budou skutečně stát. Pokladní systém nemusí být jen výdaj kvůli nové povinnosti. Může se stát užitečným nástrojem pro každodenní provoz,“ říká Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka.

Než tedy zvolíte EET OFF, zkuste si nejprve spočítat obě varianty. Kalkulačka Dotykačky vám pomůže zjistit, která z nich dává smysl právě pro vaše podnikání.

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