Jak se starat o slanou vodu? Pomůže elektrolyzér

Péče o bazénovou vodu je náročná. Tak náročná, že ji člověk vlastními silami jen těžko zvládne. Je to neustálá zodpovědnost naplněná měřením a hledáním optimálního poměru mezi chemikáliemi. Proč zbytečně ztrácet čas řešením těchto problémů, když za vás může odvést práci stroj?

Údržba slané vody

Ještě složitější je práce se slanou vodou. I pro ni ale máme řešení. Jmenuje se Asin Aqua Salt. Jde o špičkový systém, který se o vodu v bazénu dokonale postará. Postupně rozpouští sůl do bazénu a celkově se stará o to, aby byla voda dobře prosolená.

Kromě toho za vás zařídí i dezinfekci. Za pomoci eleklektrolýzy rozkládá mořskou sůl na chlor. Ten v bazénu kompletně ničí bakterie, viry a řasy. Tím pádem se postará o dokonale čistou a křišťálovou vodu. Systém s pomocí sond měří i aktuální hodnotu pH a hladinu chloru ve vodě. Díky takto získaným datům udržuje optimální hladinu všech potřebných látek.

Sledování hodnot z pohodlí domova

Nejlepší na tom všem je, že všechno můžete sledovat z pohodlí svého domova. Do mobilu si totiž můžete nainstalovat aplikaci, kterou následně propojíte s řídicím systémem. Ten bude pravidelně aktualizovat data, která následně uvidíte na obrazovce. Aplikace je dostupná i ve webovém rozhraní. Hodnoty látek ve vodě tedy můžete zkontrolovat kdekoliv a kdykoliv.

K tomu, aby mohl celý systém dobře fungovat, budete potřebovat trojici chemikálií. Základem je mořská sůl do bazénu. Právě tu Asin Aqua Salt proměňuje na dezinfekční prostředek. Do zásobníků pak už jen stačí přidat pH Minus a Algicid, který se postará o to, aby ve vašem bazénu nerostly řasy.