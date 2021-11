Jak se řeší prostorová akustika? Je to věda

Akustika prostoru závisí na celé řadě faktorů. Ty se ale naštěstí dají ovlivnit už od samotného začátku. Stačí kvalitní projekt a vy se budete moct těšit z velice dobré akustiky. Na co si ale dát už při samotném projektování pozor?

Akustické inženýrství

Kvalitní akustika sálů je naprosto nezbytná nejen v divadlech nebo ve školách. Dobře řešená akustika je významným plusem v celé řadě dalších budov. Aby se jí ale dalo dosáhnout, je potřeba jejímu řešení věnovat čas už od samotného začátku. Jestliže akustiku vy nebo váš projektant podceníte, značně tak snížíte zvukový komfort v celé místnosti.

Cíle akustického inženýrství jsou přitom prosté. Akustické inženýrství se snaží efektivně izolovat hluky a ruchy z vnějšího prostoru. Druhotným cílem je pak vytvořit interiér, v němž se bude zvuk šířit žádoucím způsobem. Tedy odrážet se tak, aby byl poslech, mluvení a další činnosti spojené se zvukem v budově příjemný.

Řešení prostorové akustiky

Prostorová akustika se dá řešit několika způsoby. Otázkou ovšem je, jestli akustiku řešit s pomocí absorpce nebo odrážení zvuku. Každé z těchto řešení má svoje výhody, nehodí se ovšem do každého interiéru. Absorbování zvuku lze docílit s pomocí absorpčních materiálů, a to především s pomocí melaninu nebo kaučuku. Při aplikaci akustické pěny byste pak měli dbát nejen na správné umístění, ale také do vašich výpočtů přičíst koberec nebo další materiály, které taktéž zvuk dobře absorbují.

Jestliže je potřeba slyšet každé slovo, tak se využívá správného odrážení zvuku. V tomto případě je potřeba zdi osadit vhodnými materiály hladkých a pevných povrchů. Vhodným doplňkem mnohdy může být i nerovný povrch, ten však ve většině případů zvukové vlny naopak roztříští. Je tedy otázkou, jakého efektu vlastně chcete dosáhnout.