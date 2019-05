Jak se podniká v překladatelství a tlumočení?

Paní Olga Havlíčková je neskutečně silná a inspirativní žena, která může být vzorem nejenom pro své vrstevnice. Dalo by se říci, že až do svých padesáti let si coby vedoucí velkého obchodního centra žila poklidným životem. Pak ale o své zaměstnání přišla a po sérii neúspěšných pohovorů se vrhla do podnikání. A to hned na tři obory najednou! Začala fušovat do reklamy, nabízet služby hodinového manžela i služby jazykové.

Trojnásobná podnikatelka zažívá trojnásobný stres

A nastal režim, který zná snad každý podnikatel, ovšem kvůli rozdílnému zaměření jejích nabízených služeb ztrojnásobený. Stres a vražedné pracovní tempo obnášející mnohdy i dvacetihodinovou pracovní dobu si brzy vybraly svou daň. Zdravotní problémy donutily paní Olgu zastavit a zvolit si jen jeden podnikatelský obor. Na plné čáře zvítězily překlady a tlumočení.

Nezastavil ji ani další kolaps

Ani v tomto oboru však neměla na růžích ustláno. Naopak. Sužována nedostatkem zkušeností a hospodářskou krizí, která tehdy drtila všechny podnikatele, její výdělky jen tak tak pokryly životní náklady. Paní Olga se však nechtěla vzdát a rozhodla se bít jako lev. Výsledkem byl další zdravotní kolaps. Ani to ji ale nezastavilo. Požadavky klientů s telefonem v ruce a notebookem na klíně vyřizovala i napojena na kapačky na nemocničním lůžku.

Karty se začaly obracet

A pak se karty začaly obracet. Jakoby někdo (tam nahoře) kritickým okem zhodnotil, že už si toho přeci jen vytrpěla dost a je čas na nějakou tu odměnu. Její agentuře se začalo dařit, klientů přibývalo a ona si mohla dovolit najmout zaměstnance a prostornou kancelář. Především si však vybudovala své místo na trhu a směle a bez bázně se postavila i těm největším překladatelským agenturám.

Lidský přístup a poctivost

Za jejím úspěchem mimo jiné stojí i lidský přístup a poctivost, tedy hodnoty, které v dnešní společnosti mívají na mále. Ona sama říká, že nezaložila agenturu pro všechny. Paní Olga ví, kdy zakázku odmítnout. Především si ale svého zákazníka skutečně váží a je ochotna pro něj pracovat ve dne i v noci a mnohdy o dovolené. A to klient dokáže náležitě ocenit. Důkazem toho je i prestižní třetí místo v nominační soutěži Živnostník roku 2013 v Olomouckém kraji.

Špička v oboru

V současné době se překladatelská agentura Langea řadí mezi špičky v oboru. Její specializací jsou běžné odborné překlady do padesáti světových jazyků. Problémem pro ni není překlad do němčiny, angličtiny, ale třeba i do vietnamštiny a turečniny (seznam všech jazyků najdete na stránkách agentury langea.cz). A pozor, potřebujete-li si narychlo přeložit e-mal či jiný krátký text, doporučujeme využít online překladač.