Jak se měří akustický hluk v bytovém domě?

Bytové domy jsou umístěny hned vedle sebe. Pokud tedy vaši sousedi něco udělají, zpravidla to uslyšíte i vy. Nepříjemné to může být především večer, když se vaši sousedé vrátí domů a vás to zbytečně probudí. Akustické problémy v bytových domech je ale možné poměrně snadno vyřešit.

Jak se měří?

Než se rozhodnete všechny tyto problémy vyřešit na vlastní pěst, dovolte nám vám říct, co vlastně budete muset zajistit. Absolutním základem je akustické měření. Během něho byste měli změřit především vzduchovou neprůzvučnost. V jednoduchosti jde o schopnost konstrukce snižovat úroveň hluku mezi dvěma prostory. Pokud konstrukce bytového domu tuto schopnost nemá, uslyšíte svého křičícího souseda i jejich štěkajícího psa.

Akustické měření kročejového hluku a další procedury naštěstí pomohou stanovit, jak na tom vlastně jste. Autorizované akustické měření kročejového hluku vám tak pomůže zjistit, jak daleko se pohybujete od optimální hodnoty. Tuto hodnotu přitom odborník dokáže změřit velice jednoduše. Na jednu stranu stěny nebo stropu postaví speciální všesměrový reproduktor, na druhou pak přesný kalibrovaný zvukoměr.

Jak se problémy řeší?

Jakmile dojde ke spuštění reproduktoru, ve vedlejší místnosti zvukoměr změří hladinu hluku. Rozdíl mezi hlukem v místnosti s reproduktorem a v místnosti s měřidlem je pak možné porovnat s normalizovaným požadavkem. Podobný problém pak způsobuje i to, jak hlasitý je na druhé straně stěny kročejový hluk. Problémem je buďto špatná konstrukce, nebo příliš velký hluk na druhé straně. I samotné měření pak probíhá podobně. Na druhou stranu se postaví kalibrované klepadlo, které po zapnutí dupe do konstrukce na druhé straně. Na druhé straně je pak umístěn kalibrovaný zvukoměr. Po porovnání s normou je pak možné najít optimální řešení.