Jak se daří vracet život brownfieldům v Moravskoslezském kraji?

Tato místa, známá jako brownfieldy, bývala srdcem průmyslu a obchodu, ale čas je proměnil v zapomenuté a nevyužívané prostory. Moravskoslezský kraj se rozhodl ukázat, že i tato opuštěná místa, dříve klíčová pro hospodářský rozvoj, mají stále potenciál pro nový život a mohou se stát základem pro budoucí růst a inovace.

Na letošní Brownfield konferenci, kterou uspořádala regionální rozvojová agentura MSID ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, byly představeny inspirativní projekty revitalizace, a to nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze zahraničí. Ať už jde o opuštěné továrny, staré kancelářské budovy nebo zanedbané areály, všechny spojuje jedna věc – díky kreativnímu přístupu a inovacím se proměňují v živé a funkční prostory pro bydlení, kulturu či podnikání. Konference také ukázala, že revitalizace brownfieldů nemusí být jen na bedrech obcí či firem, ale do proměny se může zapojit také veřejnost, a to například dobrovolníci, kreativci i celé komunity.

„Brownfieldy nám poskytují příležitost pokračovat v přetváření prostorů, které mají potenciál přinášet hodnotu a radost novým generacím. Jsem ráda, že se v našem kraji daří revitalizovat nejen velké lokality, ale také menší objekty, jako jsou bývalé vodojemy či kancelářské budovy, což přináší nové příležitosti pro obyvatele i investice, které obohacují celé komunity. Je skvělé, že i letos jsme se již posedmnácté setkali na Brownfield konferenci, kde si zástupci veřejného i soukromého sektoru pravidelně předávají inspiraci, prezentují úspěšné příklady revitalizací a možnosti podpory ze strany ministerstev,“ říká Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně Moravskoslezského kraje.

Opava se chystá z Bredy vytvořit kulturní a komunitní srdce města

Letošní Brownfield konference se uskutečnila v jednom z nejsymboličtějších prostředí, a to v Opavě, přímo v historickém obchodním domě Breda.

Breda, navržená architektem Leopoldem Bauerem, byla otevřena v roce 1928 jako jedno z hlavních center obchodu a společenského dění v Opavě. Po letech chátrání nyní Opava plánuje její revitalizaci, která má tento památkově chráněný objekt proměnit v moderní kulturní a komunitní centrum.

„Cílem je, aby Breda ožila s novou funkcí, která bude nejen lákat návštěvníky, ale také podporovat rozvoj lokálního podnikání a poskytovat Opavanům důležitý prostor pro setkávání. Revitalizace Bredy je součástí širší strategie, kterou město s odborníky rozvíjí v rámci veřejného soutěžního dialogu. Do projektu se zapojují renomovaní architekti a odborníci z Česka i ze zahraničí, aby budoucí podoba Bredy co nejlépe respektovala historický kontext a zároveň reflektovala potřeby moderního města,“ říká Michal Kokošek, 1. náměstek primátora statutárního města Opava.

Úspěšné revitalizace z našeho kraje: Od vodojemu po obytný komplex

Během konference byly představeny inspirativní příklady z regionu, které ukazují, jakou proměnou mohou brownfieldy projít. Jedním z nich je například projekt Art Tower ve Vratimově, kde se nadšený manželský pár rozhodl vdechnout nový život starému vodojemu a vytvořil zde unikátní ubytování ve „věži.“ Tento netradiční prostor se stal atraktivním místem, které dokazuje, že i objekty, jako je opuštěný vodojem, mohou být oživeny s citem a kreativitou, aby přitáhly návštěvníky.

Zdroj: Booking.cz/Art Tower Vratimov

Dalším příkladem je projekt Lipového dvora v Ostravě. Bývalá úřednická kolonie o osmi bytových domech, která po roce 1945 sloužila k administrativním účelům Vítkovických železáren, našla nové využití jako moderní bytový komplex.

Tento projekt přetváří industriální dědictví na atraktivní bydlení s jedinečnou atmosférou a je důkazem, že i kancelářské prostory mohou po důkladné přeměně sloužit jako kvalitní a stylové místo k životu. V Lipovém dvoře je nyní k dispozici už 40 bytových jednotek. Právě dokončená rekonstrukce si vyžádala zhruba 20 milionů korun.

„Revitalizace brownfieldů je velmi náročná věc, která na první pohled vypadá zbytečně nebo moc draze, ale zároveň nabízí plno možností. Musí se myslet na to, jak stavbu zefektivnit. Když se ale všechno podaří a dostanete nemovitost nebo území znovu do použitelného stavu, tak to vytváří obrovskou emoci. U Lipového dvora jsme se samozřejmě potýkali s mnoha překážkami a musely se udělat opravdu velké úpravy. Aby lidi byli ochotni v této lokalitě bydlet, musela se především zrušit ocelárna a železniční tratě,“ řekl CEO Cylinders Holding Jan Světlík.

Podpora pro rozvoj brownfieldů ve velkých městech i malých obcích

Regionální rozvojová agentura MSID se v Moravskoslezském kraji podílí na revitalizaci brownfieldů nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích, kde pomáhá hledat řešení přizpůsobená specifickým potřebám jednotlivých lokalit.

„Při revitalizaci brownfieldů nám v MSID jde hlavně o to propojit všechny klíčové hráče, aby projekty dávaly smysl a opravdu našemu kraji něco přinesly. Vždycky se na každý brownfield díváme v širším kontextu. Kromě toho, že spojujeme obce, stakeholdery a místní lidi, snažíme se propojit třeba i pozemky a najít řešení, která budou sedět i do širšího plánu rozvoje obce. Teď třeba spolupracujeme s Orlovou, kde chceme proměnit bývalé kino na obytný a multifunkční prostor, nebo se Stěbořicemi, kde by mohl vzniknout nový bytový komplex s občanskou vybaveností. Na druhé straně máme i projekty zaměřené čistě na podnikání, jako je přeměna bývalého vojenského areálu ve Frenštátu pod Radhoštěm na podnikatelskou zónu,“ říká Václav Palička, předseda představenstva regionální rozvojové agentury MSID.

150 brownfieldů v kraji s potenciálem pro proměnu

Jedním z klíčových kroků k efektivnímu využití brownfieldů v Moravskoslezském kraji byla analýza, kterou v loňském roce zpracovala regionální rozvojová agentura MSID. Ta prozkoumala databázi přibližně 650 brownfieldů a identifikovala 150 lokalit s vyšším tržním (rezidence, sociální služby nebo výroba) nebo veřejným potenciálem. Tato zjištění slouží jako základ pro dlouhodobé plány MSID a obcí, které se zaměřují na to, aby každé z těchto míst našlo svůj nový účel a přispělo k dalšímu rozvoji regionu.