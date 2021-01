Jak se chovat při videokonferenci? Máme pro vás 4 tipy

Videokonference už v dnešní době není nic neobvyklého. Pokud byste ale vstupovali do byznysu prvně, případně teprve začínali ve svém prvním zaměstnaní, tento článek vám ukáže, jak byste se během videokonference měli chovat.

Oblečení šité k dané příležitosti

Některé firmy mají jasně daný dress code, jiné to nechávají na svých zaměstnancích. Jako majitel společnosti ale budete muset sám rozeznat, jaké oblečení je pro danou situaci vhodné. Jestliže je naplánovaná jen krátká online porada s kolegy, na kvalitní oblečení od prestižních značek zřejmě nemusíte příliš dbát. Opakem je ale obchodní jednání, kde je dobré vypadat co nejlépe. Přece jen reprezentujete svoji firmu, tak na to myslete.

Mluvte ve vhodný okamžik

Není nic horšího, než když se dva navzájem překřikují. U videokonferenceto platí dvojnásob. Zvuk k zúčastněným často putuje jedním kanálem, takže je těžké rozeznat, kdo a co vlastně říká. Jakmile se dostanete ke slovu, využijte toho. Mluvte zřetelně, pronikavě a dávejte dobrý pozor i na to, co říkají ostatní. Jestliže se začnete překřikovat, nic si neprosadíte.

Občas se podívejte do kamery

Oční kontakt je velice důležitý. Videokonference/pronájem vám jej sice neumožní, i tak můžete udělat dobrý dojem. Jakmile se dostanete ke slovu, čas od času se podívejte do kamery. Sice neuvidíte, co se děje u vás na monitoru, na obrazovkách vašich konverzačních partnerů to ale bude vypadat, že jim koukáte přímo do očí. Využijte toho ve svůj prospěch.

Chovejte se jako při osobním setkání

Nepozornost, klábosení s kolegy a znudění ve tváři - ani jedna z těchto věcí rozhodně nepůsobí dobře. Proto se jí snažte vyvarovat i během online konference. Videokonference má navíc tu nevýhodu, že vás jednoduše zachytí kamera. Je tedy větší pravděpodobnost, že si vás někdo všimne.