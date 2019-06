Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Služba StálýNájem.cz garantuje pravidelný nájem a veškerá rizika bere na sebe.

„Majitel bytu uzavírá nájemní smlouvu s námi, nájemné mu posíláme každý měsíc a po skončení doby pronájmu mu byt předáme neponičený, uklizený a vymalovaný. Nemusí se tak o nic dalšího starat a byt mu pravidelně vydělává,“ říká provozovatel služby Stálýnájem.cz Robert Urban.

Pro majitele bytů to znamená obrovskou úsporu času i snížení finančních ztrát.

„Namísto focení bytu, inzerce a schůzek s řadou zájemců absolvuje pouze jednu prohlídku s naším zástupcem. Neztrácí čas prověřováním potenciálních nájemníků, to za něj uděláme my. V nájemním vztahu s majitelem bytu je naše společnost,“ vysvětluje Urban princip služby.

Deset procent za klid v duši

Díky více než patnáctileté praxi na realitním trhu mají odborníci z realitní agentury StálýNájem.cz dobrý přehled o aktuálních cenách nájmů v jednotlivých lokalitách v Praze a dokážou nabídnout férovou cenu, na které majitel neprodělá. „Jistota stálého nájmu rozhoduje o tom, jestli se vám opravdu vyplatí byt pronajímat. Pokud se vám budou nájemníci střídat, pokaždé budete investovat do úklidu a úprav, než budete moci byt znovu obsadit. A to nemluvím o situacích, kdy vám ho nájemník vrátí špinavý nebo poničený,“ upozorňuje Robert Urban.

Výpočet ceny za pronájem bytu

Stálý N ájem.cz si odečítá 10 % z čistého nájemného, bez započtení záloh na služby či opravy. Pokud je tedy nájemné například 12 000 a zálohy na služby 3 000 korun, obdrží majitel 10 800 korun nájemného každý měsíc, 1 200 korun si ponechá Stálý N ájem.cz.

Realitní služba s garancí stálého nájmu je na trhu novinkou, ale už si získala řadu příznivců. „Nejsem žádný zdatný obchodník a jsem dost důvěřivá. Byt po babičce jsem se proto bála pronajmout a byl dva roky prázdný,“ svěřuje se Pavlína z pražských Malešic. „Nabídka od Stálého nájmu mi přišla solidní a pocit klidu je k nezaplacení. Smlouvu jsme uzavřeli na pět let a já se nemusím o nic starat, jen mi chodí peníze.“

Jak StálýNájem.cz prověřuje zájemce?

Důkladné prověření zájemců o pronájem bytu je alfou a omegou úspěchu. Stálý nájem má na to svůj recept a staví na zkušenostech svých pracovníků, kteří na realitním trhu působí už více než patnáct let.

„Vycházíme z toho, že seriózní zájemce nemá co skrývat, nebojíme se proto klást dotazy, které někdo může pokládat za osobní – například ohledně jeho zaměstnání, příjmů, rodinných poměrů,“ podotýká Urban.

Podle něj není od věci zjistit, zda uchazeč o pronájem nestřídá příliš často práci, kde bydlel doposud, zda nemá exekuce, dluhy nebo bydliště na obecním úřadě. Leccos mohou napovědět sociální sítě a k dispozici jsou i veřejně dostupné databáze, například Insolvenční rejstřík, Centrální databáze dlužníků nebo Centrální evidence exekucí.

Co s neplatičem? Nebojte, zvládneme to

Nicméně pokud by tímto sítem přeci jen prošel nájemník, ze kterého se vyklube neplatič, majitele bytu to trápit nemusí. Stálý N ájem.cz mu dál posílá nájemné, postará se o vystěhování neplatiče, uvedení bytu do pořádku a jeho opětovné obsazení.

To je samozřejmě pro majitele bytu obrovské plus, protože s neplatičem by se mohli potýkat i několik měsíců. Běžná výpovědní doba je tři měsíce, pouze v případě hrubého porušení nájemní smlouvy lze nájem ukončit okamžitě. Za hrubé porušení se považuje například neplacení nájemného tři a více měsíců. Pro majitele, který má na byt hypotéku, to může znamenat velký zásah do rozpočtu.

S realitní kanceláří to jde také, ale…

V čem je služba Stálý N ájem.cz výhodnější než pronájem bytu prostřednictvím realitní kanceláře?

„S realitní kanceláří je to podobné jako s hledáním samotného nájemníka – je potřeba dobře vybírat,“ radí Urban. „Řada realitek chce byt obsadit co nejrychleji a je otázkou, nakolik skutečně prověřuje solidnost zájemců. Navíc realitní kancelář není vůči majiteli v pozici nájemníka, takže na rozdíl od nás neřeší problémy, které mohou po pronajmutí vzniknout, jako jsou opravy, škody nebo předčasný odchod nájemníka.“

Jak na opravy v bytě?

Opravy a škody v nájemním bytě bývají často jablkem sváru mezi nájemníkem a majitelem. Běžnou údržbu a drobné opravy v nájemním bytě sice od ledna 2016 řeší vládní nařízení č. 308/2015 Sb., nejsou v něm však samozřejmě vyjmenovány všechny prvky výbavy bytu, kterých se situace může týkat. Při uzavírání nájemní smlouvy je proto vhodné uvést veškeré vybavení a jeho stav do předávacího protokolu, aby se nájemník nemohl vymlouvat, že škodu nezpůsobil.

V případě využití služby Stálý nájem však majiteli tyto starosti odpadají. „O opravách v bytě nebo poruchách spotřebičů komunikuje podnájemník s námi. Všechno vyřešíme, opravy zajistíme a s majitelem o tom jednáme my, takže vše proběhne rychle a bez dohadování,“ doplňuje Robert Urban.