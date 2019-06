Jak náročné je MBA studium? Zjistili jsme za vás!

A získat na ně odpovědi ještě před tím, než ke studiu nastoupíte, často není snadné. Proto jsme pro vás zjistili informace přímo od absolventů, kteří si tímto typem studia již úspěšně prošli.

Na začátek máme možná pro některé z vás špatnou zprávu – MBA titul opravdu nelze získat bez práce a vynaloženého úsilí. Alespoň ne na institutu CEMI, mezi jehož absolventy unikátní průzkum realizovaný agenturou STEM/MARK v dubnu 2019 proběhl. Na druhou stranu, náročnost MBA studia na institutu CEMI odpovídala očekáváním ¾ dotázaných, což koresponduje s faktem, že na webových stránkách institutu naleznou všichni zájemci kompletní informace o náplni jednotlivých předmětů a principu studia, a při rozhodování o studiu je jim navíc vše ještě osobně či telefonicky detailně vysvětleno.

Pracovních aktivit se studium příliš nedotýká

Online MBA studium, jehož je institut CEMI průkopníkem, kladlo přitom omezení spíše na jejich osobní než na pracovní život. Po pracovní stránce totiž celých 81 % absolventů nezaznamenalo vůbec žádné omezení a u dalších 18 % se jednalo pouze o částečné omezení pracovních aktivit. Oproti tomu, svůj osobní život nemuselo vůbec omezit jen 35 % absolventů, dalších 55 % zvládlo studium s částečným omezením osobních aktivit a pouze každý desátý musel kvůli studiu výrazně redukovat své osobní aktivity.

Seminární práce jako důležitá součást MBA studia

Relativně hodně času zabere příprava seminární práce, většina absolventů nad ní v průměru strávila více než 10 hodin v rámci jednoho předmětu. Online konzultace s lektory v rámci jednoho předmětu pak zabraly většině absolventů v průměru 3-4 hodiny, 16 % absolventů strávilo konzultacemi s lektory více než 5 hodin u jednoho předmětu. Seminární práce jsou přitom klíčovou součástí MBA studia, jelikož studiem jednotlivých předmětů studenti získávají možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace ze své praxe s lektory MBA – experty na danou problematiku. V rámci těchto konzultací pak pod jejich odborným vedením zpracovávají jejich řešení formou prakticky orientované seminární práce či případové studie. Výstupem z absolvování každého předmětu je tedy dokument ihned dále použitelný v jejich firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky privátním konzultacím s odborníky.

E-mailová komunikace hraje prim

Konzultace s lektory přitom podle průzkumu probíhají nejčastěji po e-mailu, ostatní možnosti (jako telefon, Skype či osobní schůzku) využilo během studia jen 14 % dotázaných. Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi studentem a lektorem, je možné v rámci MBA studia konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. S každým lektorem přitom dle tohoto průzkumu typicky proběhlo během zpracovávání seminární práce 3-5 konzultací.

Diplomová práce dá zabrat nejvíce

Jednotlivé seminární práce pak mohou studenti dále rozpracovat do své diplomové práce, která představuje ucelený strategický dokument, jenž může mít zásadní vliv na jejich další profesní život či byznys. Co se týče diplomové práce, pouhá čtvrtina dotázaných stihla napsat diplomovou práci během 20 dnů. Toto časové rozpětí častěji stačilo absolventům mladším 45 let. Zbytek respondentů ji zpracovával delší dobu – ti nad 45 let potřebovali často více než 30 dnů. Příprava zadání diplomové práce byla méně náročná – více než polovině na něj stačilo méně než 7 dnů, zejména opět lidem mladším 45 let, ale také lidem s vysokoškolským vzděláním.

Vyplatí se studovat MBA?

Tak zní další častá otázka, kterou si zájemci o studium kladou. A v tomto případě zní odpověď jednoznačně kladně. Podle jiného průzkumu agentury STEM/MARK, který proběhl o rok dříve, je totiž celých 91 % absolventů přesvědčeno, že investovat do MBA studia se opravdu vyplatí. Například absolventi z řad manažerů si díky zisku MBA titulu z institutu CEMI totiž dle tohoto průzkumu v průměru platově polepšili o 66 588 Kč ročně. Většina respondentů (84 %) také uvedla, že během svého studia získala mnoho praktických znalostí a dovedností využitelných ve svém oboru, tři čtvrtiny absolventů navíc pociťují díky získání MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči těm, kteří mají pouze akademický VŠ titul. U 58 % dotázaných došlo po absolvování studia k polepšení si na žebříčku profesní hierarchie.

Možnost MBA studia s mimořádným zvýhodněním

Institut CEMI právě v červnu slaví 8 let svého fungování a za tu dobu se zde pro MBA či LLM studium rozhodlo již více než 1600 studentů.

Pozn.: Tento v ČR unikátní Průzkum časové náročnosti MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v dubnu 2019 na vzorku 184 absolventů MBA studia na institutu CEMI, z ročníků absolvování 2012-2019. Dále v článku zmiňovaný Průzkum přínosů MBA studia od agentury STEM/MARK proběhl v březnu 2018 - dubnu 2018 na vzorku 200 absolventů MBA studia z ročníků absolvování 2012-2018.