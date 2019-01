Jak na nejlepší řízky

Při přípravě řízků je nejdůležitější výběr masa – to by mělo být čerstvé, v ideálním případě z českých chovů. Získáte tak jistotu, že zvířata nebyla před porážkou zbytečně stresovaná mnohahodinovým transportem nebo že by bylo maso mraženo.

Vepřové maso by mělo být odvěšeno přibližně týden. Takové maso je ideální pro přípravu řízků, je totiž křehké a šťavnaté. Nejčastěji volíme krkovici, libovější kýtu případně nejkvalitnější vepřové maso, kterým je panenka. V případě kuřecího není odležení zapotřebí, v každém případě je však lepší koupit maso chlazené než mražené. Na řízky jsou vhodná jak prsa, tak i stehenní maso, které zůstane šťavnatější.

Dalším důležitým krokem pro dokonalý výsledek je důkladné naklepání plátků masa. Nebojte se slabších plátků, ty se při pečení vždy trochu smrští, a tak docílíte ideální tloušťky.

Po naklepání masa pokračujeme obvyklým způsobem, tzv. trojobalem. Zde je dobré dát pozor na čerstvou strouhanku, která nasákne mnohem méně omastku než strouhanka starší. Důležitý je i dostatečně rozpálený kvalitní tuk na smažení. Ideálně bychom měli použít přepuštěné máslo – maso se zatáhne, bude šťavnaté, a přitom dostatečně propečené.

Po osmažení pokládáme řízky na kuchyňské papírové utěrky, které odsají další část přebytečného omastku. Hotové řízky podáváme s plátkem citrónu.

Dobrou chuť a kvalitní maso z českých chovů vám přeje Svaz chovatelů prasat, z. s., a Českomoravská drůbežářská unie, z. s.

Víte, že…?

Každý balíček masa musí být označen informacemi, kde se zvíře narodilo, kde bylo vykrmeno a kde poraženo?

U drůbežího a vepřového masa z tuzemských chovů nebyly nikdy zjištěny škodlivé látky jako dioxiny, těžké kovy, hormony nebo antibiotika?