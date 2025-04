Jak na klid v open space: funkčně, esteticky a s přírodními materiály

Zdravotní pojišťovna OZP má v benefitech několik novinek, třeba příspěvek na sportovní aktivity pro děti (6–14 let).

Borůvkovo sanatorium v centru Prahy prošlo citlivou rekonstrukcí a stalo se domovem prvního City Pop prostoru v Česku. Nemovitost spadající do Generali Fondu realit spojuje historickou hodnotu s...

Brněnská zoologická zahrada má aktuálně schválenou novou strategii rozvoje zahrady do roku 2040, která je podmínkou pro to, aby zahrada mohla plnit své základní funkce.

Mou prací je i vytvořit pacientovi komfort a pohodlí, říká sanitář

Sanitář Ján Oračko pracuje v Litomyšlské nemocnici šest let. Za tu dobu se vryl do paměti spoustě pacientů, o které se staral, a to především svým laskavým přístupem. „Tuhle práci musí člověk dělat...