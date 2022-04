Jak motivovat dítě ke čtení? 3 tipy, jak toho dosáhnout

Říká se, že děti málo čtou. A není se čemu divit. Nejde o to, že by byly knížky méně zajímavé nebo zábavné. Mladá generace má dnes k dispozici mnohem více způsobů, jak trávit volný čas. Počítače, herní konzole a hlavně mobilní telefony jsou zařízení, která odvádí ty nejmladší od osvědčených způsobů zábavy. Jak tedy naučit děti opět číst? Přinášíme vám tři tipy.

Jděte dítěti příkladem

To nejhorší, co můžete udělat, je nechat všechno na škole. Děti se učí od nejútlejšího věku. Poznávají svět, okoukávají zvyky od rodičů. Takže pokud budete trávit většinu času na telefonu nebo zíráním do televize, nemůžete očekávat, že vaši potomci budou dělat něco jiného. Začněte jim proto co nejdříve číst, pokud možno už od útlého věku. Jestliže vašemu novorozenci budete pravidelně číst nejen ty nejoblíbenější knihy a pohádky, zvýšíte tím pravděpodobnost, že až bude starší, tak raději sáhne po knize než po jiném lákadle.

Vybírejte atraktivní témata

Malé děti předškolního věku nemusí začínat na knížkách plných textu. I ty nejčtenější knihy by je totiž mohly zpočátku odradit. Proto se snažte tuto činnost nějakým způsobem zpestřit. Ze začátku sáhněte například po komixech. Kombinace barevných kreseb se zajímavým textem vtáhnou vaše dítě do děje spolehlivěji než klasické formáty. Těm nejmenším přijde vhod i leporelo, kde si osvojí základní dovednosti a vytvoří si tak kladný vztah ke knihám už v útlém věku.

Nechte děti vybrat

Rodiče by měli svoje ratolesti znát nejlépe. To ale neznamená, že jim musí četbu naplánovat od A do Z. Nechte alespoň čas od času vybrat své dítě, co si vlastně chce přečíst. Dobře zásobovaná domácí knihovna přitom není úplně nezbytná. Stačí s vašim dítětem vyrazit do místní knihovny a vybrat si knížku z jejich seznamu. Nové čtivo za dobrou cenu můžete pořídit také na bazarech. Například na CBDB.cz, kde aktuálně najdete tisíce nabídek od čtenářů z celého Česka a Slovenska.