Jak díky laseru Eagle vyrábí v RESTĚ nové stroje dvakrát rychleji?

Právě touto cestou se vydala česká společnost RESTA, jediný ryze český výrobce mobilních drtících a třídících zařízení pro stavební suť a přírodní kámen. Za poslední roky dokázala zkrátit čas potřebný na výrobu jednoho stroje přibližně na polovinu.
„Nový stroj teď vyrábíme přibližně 1 500 hodin, dřív to bylo asi 3 500 hodin. Musíme pořád nacházet nové způsoby, jak výrobu zefektivňovat, jinak by nás konkurence převálcovala,“ vysvětluje technický ředitel Tomáš Marek.
Rychlost výroby nezačíná na hale. Začíná v konstrukci.
Příběh RESTY není jen o rychlejším řezání plechu. Zásadní roli hrála změna konstrukční filozofie, přesnější výroba a propojení více technologií.
Velkou změnu přinesl přechod z plazmového řezání na laserové řezací stroje Eagle, které do firmy dodal Canmet – český dodavatel technologií pro zpracování plechu zastupující přední světové výrobce. Canmet se přitom nepodílel pouze na dodávce technologií, ale i na výběru řešení a hledání optimální výrobní cesty.
„Zásadní podíl na efektivnějším procesu má využití laseru Eagle. V současnosti do každého dílce děláme zámky, takže potom je to pro chlapy takové lego. Nemusí nic měřit, jen ty dílce do sebe vloží, nabodují je a pak svaří. Je to úplně přesné,“ popisuje Marek.
Přesnější výroba umožnila vytvářet díly, které do sebe okamžitě zapadnou. Méně měření, méně oprav a méně času stráveného kompletací.
Méně svařování, více ohýbání
Druhou zásadní změnou byl přechod od profilových konstrukcí k ohýbaným dílům.
RESTA proto vedle laserových technologií využila také ohraňovací lis SafanDarley dodaný společností Canmet. Díky němu bylo možné převést větší část profilů do ohýbaných komponentů a omezit množství svařovaných sestav.
„Vlastně už prakticky skoro všechny naše stroje jsou postaveny z ohýbaných dílů, což výrazně šetří práci.“
Výsledek? Rychlejší výroba, menší náročnost na manuální operace a vyšší opakovatelnost.
Investice do nových technologií se jednoznačně vyplácí
Podle RESTY nebyla změna jednorázovou investicí, ale postupným procesem, jehož součástí je i využití lepšího softwaru, který je nezbytnou součástí nového výrobního schématu.
„Klíčovou výhodou je pálící software Metalix, který je dodávaný se strojem. Ten jsme s pomocí Canmetu zakomponovali do výrobního procesu tak, že perfektně spolupracuje s naším hlavním návrhovým softwarem SOLIDWORKS.“
Právě v tom se dnes ukazuje skutečná hodnota moderních technologií. Nejde jen o samotný stroj, ale o schopnost propojit technologie, know-how, servis a správná rozhodnutí do fungujícího výrobního systému.