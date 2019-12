Jak chytře ušetříte na toneru a tisku?

Náplně do tiskárny i písmo – obojí může být levné

Víte, že inkoust do tiskárny je luxusním zbožím? Mililitr tekutiny je dvakrát dražší než šampaňské Dom Perignon. Proto je dobré jím neplýtvat. Barvy do tiskárny uspoříme například tím, že netiskneme obrázky. Víte ale, že i správným využitím písma prodloužíte životnost náplně? Až o 30 %. Samozřejmě se vyhněte tučným fontům, podtrženým slovům a barvám. Za nejšetrnější, běžně užívaný font je označován Garamond. Dále Century Gothic, Times New Roman či Courier. Dokonce existují ekologické programy, například Ecofont, s nimiž upravíte podoby fontu do úsporného režimu. Vyhýbejte se písmům Impact a Cooper Black, ty ekonomické (ani ekologické) nejsou. Nezanedbatelnou položkou v procesu úsporného tisku jsou ovšem i cenově výhodné cartridge. Nemyslíme repasované, ale nové. Nejsou sice od výrobce tiskárny, ovšem od kvalitního externího dodavatele.

Kvalitní cartridge a barvy do tiskárny

Cartridge a barva do tiskárny od externího dodavatele může být stejně kvalitní jako originální náplň od výrobce tiskárny. Garancí spolehlivého výrobku je solidnost dané firmy. Například doživotní záruka či oprava v případě potenciálního poškození tiskárny. Výrobky, jež toto nabízejí v České republice, jsou náplně TonerPartner. S nimi ušetříte až 80 % nákladů proti konkurenci. TonerPartner náplně jsou kompatibilní s mnoha typy tiskáren, nemusíte se obávat, že by nesedly do té vaší. S tímto výrobkem si zaručeně „sednete“ vy. Vše bude fungovat úplně stejně jako originální produkty, ale vy ušetříte hromadu peněz.