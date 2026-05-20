Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Data ukazují, že prestiž centra rozhoduje méně, než se čeká.

Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Pouze 36,2 % zákazníků MojeSidlo.cz si zvolí virtuální sídlo firmy na prémiové adrese v Praze 1, podle interních dat poskytovatele přitom prestižní lokalita zaostává i za alternativami v Praze 6 a praze 8, které volí zvyšných 63,8 % klientů. Cenový rozdíl mezi adresami dosahuje až 30 % – zákon přitom všechny zapsané adresy považuje za rovnocenné. Důvěryhodnost firmy z hlediska adresy proto nestojí na prestiži obvodu, ale na funkčnosti sídla: doručovatelnosti pošty, dohledatelnosti v obchodním rejstříku a stabilitě adresy v čase.

Co skutečně tvoří důvěryhodnost firmy z hlediska adresy

Z pohledu obchodního partnera, banky nebo úřadu se důvěryhodnost firmy podle adresy posuzuje primárně tím, zda je sídlo dohledatelné ve veřejných rejstřících, zda na něm reálně funguje doručování úřední korespondence a zda se v čase nemění. Adresa, kterou firma uvádí na webu, ale fyzicky tam nikdo nepřebírá poštu, je pro každého partnera varovný signál. Naopak adresa, která se v obchodním rejstříku nemění a kde poskytovatel obratem zpracovává příchozí zásilky, působí jako stabilní bod – bez ohledu na to, v jakém pražském obvodu se nachází.

Zákon nerozlišuje mezi adresami

Z právního hlediska je každá adresa zapsaná v obchodním rejstříku plnohodnotná. Podle § 136 občanského zákoníku se při ustavení právnické osoby určí její sídlo a doplňující § 137 stanoví, že proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo jinde [1]. Banky, daňové úřady i obchodní partneři proto nemají právní důvod rozlišovat mezi prestižní a běžnou adresou – z pohledu výpisu z rejstříku jsou si všechny rovny.

Co říkají interní data MojeSidlo.cz

Z interních dat MojeSidlo.cz vyplývá, že prestiž centra Prahy není pro většinu podnikatelů rozhodujícím faktorem. Pouze 36,2 % zákazníků si volí virtuální sídlo Praha 1 na adrese Školská 660/3, přestože jde o prémiovou lokalitu v historickém centru. Více klientů – 37,2 % – si vybírá adresu v Praze 6, která je v balíku Standard až o 30 % levnější, a zbylých 26,6 % se rozhoduje pro třetí pražskou adresu. Za rozdíl v ceně zákazník nezískává žádnou funkční výhodu – mění se pouze název obvodu na faktuře a ve výpisu z rejstříku.

Stejné služby napříč všemi adresami

MojeSidlo.cz poskytuje totožný rozsah služeb na všech třech pražských adresách. Zákazník získá souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem sídla elektronicky do 5 minut od objednání, k dispozici má expresní skenování pošty do 15 minut během pracovní doby a možnost vyzvednutí korespondence ve výdejních boxech ListoBOX dostupných 24/7. Funkční stránka virtuálního sídla firmy je proto totožná – rozdíl je jen v ceně a v názvu obvodu.

Kdy má prémiová adresa smysl

Volba prestižní adresy dává smysl ve chvíli, kdy majitel firmy přikládá hodnotu konkrétní lokalitě jako součásti firemní identity. Jde o subjektivní preferenci srovnatelnou s volbou loga nebo designu webu. Z hlediska provozu, akceptace ze strany institucí a každodenního fungování firmy je však rozhodnutí mezi adresami neutrální – přínos důvěryhodnosti nelze očekávat. Data MojeSidlo.cz napříč slovenským i českým trhem ukazují stejný vzorec: prémiová adresa je menšinová volba a podnikatelé se rozhodují primárně pragmaticky.

Zdroje

[1] § 136 a § 137 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast1-hlava2-dil3-oddil2-paragraf136

Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Data ukazují, že prestiž centra rozhoduje méně, než se čeká.

