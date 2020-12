Inspirace ze severu – otevřete výuku novým možnostem

Ještě do února 2021 mohou mateřské, základní, střední i vysoké školy žádat o finance z Fondů EHP na výjezdy zaměstnanců, žáků a studentů nebo na rozvoj výuky ve spolupráci s islandskými, norskými a lichtenštejnskými institucemi. Možností, jak se školy mohou inspirovat v severských zemích, je mnoho.

Výuka venku nejen v době pandemie

Odborníci doporučují trávit během pandemie co nejvíce času venku – a kde hledat inspiraci jinde než u Norů, kteří jsou na venkovní vyučování experti? Děti v tamních mateřských školkách tráví venku většinu dne, žáci základních škol se učí na čerstvém vzduchu minimálně hodinu denně, a to za jakéhokoliv počasí. Kromě fyzického zocelení dětí využívají Norové pobyt venku i k rozvoji jejich dovedností, například je učí pracovat se dřevem, lovit ryby nebo jen směle diskutovat a nebát se vystupovat před ostatními. Žáci také vyráží na několikadenní expedice do přírody, což jim umožňuje ještě větší zapojení do přípravy a realizace výletu – sami si totiž musí připravit veškeré vybavení, nakoupit zásoby, naplánovat trasu a večer uvařit pro celou výpravu.

Online výuka

Norské i islandské školy mají dlouholeté zkušenosti s využíváním digitálních aplikací, což může být pro české školy inspirativní. Pomoci s efektivní online výukou může také celkový koncept norského a islandského školství, kdy se mnohem větší důraz klade na iniciativu a zodpovědnost samotných žáků za svoje studium. Učitel vystupuje více jako mentor a průvodce, přitom ale není snížena jeho autorita.

To potvrzuje i Dana Metelcová ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Liberci: „Na Islandu je silně individuální přístup ke studentovi a důraz na kreativitu. Studenti jsou motivovaní, domácí práce skutečně vypracovávají a během hodiny o nich intenzivně debatují.“

Těsné propojení výuky s praxí

V Lichtenštejnsku mají zajímavý přístup k praktické výuce na středních odborných školách. Výuka ve škole probíhá jenom jeden až dva dny v týdnu, zbylé tři až čtyři dny učni získávají praktické zkušenosti prací ve firmě. Učni mají s firmou uzavřenou pracovní smlouvu a za práci dostávají plat. Nejenom že tak získávají praktické zkušenosti, ale též se učí zodpovědnosti a pracovním návykům. Aby si mladí lidé snadněji vybrali své budoucí povolání, mohou si práci nejprve během několika dní vyzkoušet a zjistit, zda je zvolené povolání pro ně to pravé.

Inkluzivní vzdělávání

V Norsku většina dětí i s vážným postižením navštěvuje běžné školy. Speciální školy tam až na výjimky neexistují. Děti jsou tak odmala vedeny k vzájemnému respektu a zapojování znevýhodněných spolužáků do běžných činností. Potřeby dětí se zdravotním nebo mentálním omezením jsou vyhodnoceny a opatření jsou vybírána jednotlivým dětem na míru, od úpravy studijního plánu, zajištění asistenta, využití speciálních pomůcek až po možnost využít relaxační místnosti či vlastního učitele, který žákovi pomáhá s výukou nad rámec běžného vyučování.

„Studijní pobyt v Norsku předčil má očekávání. Byl pro mě v mnoha směrech mimořádně inspirující a motivující. Co ale především? Přímo v praxi ukazoval, jak informace, doporučení a aktivity, které nám byly představeny, smysluplně využívat v praxi. To byl pro mě důležitý impulz k tomu, abych vybrané aktivity a dostupné pomůcky hned v prvním týdnu po návratu představila na vzdělávání pedagogických pracovníků a také v poradenské práci s rodinami,“ říká Zdenka Štefanidesová, účastnice projektu Fondů EHP zaměřeného na inkluzi ve školách.

Hledání partnera

Tipy, jak oslovit zahraniční partnery a kde je hledat, najdete na stránkách programu Vzdělávání Fondů EHP https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp. Najít partnera na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku nemusí být vždy lehké, ale pokud se vám to podaří, můžete se těšit na inspirativní spolupráci, získání nových zkušeností a obohacení výuky.

To potvrzuje i Ladislav Abrahám z Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Přerově: „Nenechte se odradit relativní těžkostí najít projektového partnera právě z této části Evropy. Před 14 lety jsem napsal 100 nabídkových e-mailů na všechny norské střední odborné školy podobného zaměření, které se mi podařilo na internetu najít. Odpověď tehdy přišla pouze ze dvou a jedna z nich byla právě Askim videregående skole, se kterou spolupracujeme. Ale stálo to za to a mohu tedy spolupráci s norskými školami vřele doporučit“.