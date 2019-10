IN Communication Forum 2019: Buďte sexy nejen navenek

Proč by měla být FIRMA sexy? Ze stejného důvodu, proč by měla být sexy RESTAURACE.

Restaurace pro své zákazníky vytvářejí oslnivou atmosféru. Kladou důraz na každý detail - design interiéru, osvětlení, hudební podkres, menu, skvělý servis… To vše musí být sexy a svádět zákazníka, aby si chtěl tento zážitek zopakovat.

Stejně by měla přemýšlet i FIRMA, která chce být sexy pro své zaměstnance.

Ti tráví v kancelářích osm hodin denně. Atmosféra ve firmě rozhoduje o tom, jestli se po dobu těch osmi hodin cítí inspirovaní, nebo deprimovaní. Firmy proto investují do kožených pohovek a kulečníkových stolů, aby bylo jejich pracovní prostředí co nejpříjemnější. Zapojují se do soutěží o kanceláře roku, aby tak nalákaly nové talenty na stylové prostory.

Jak vytvořit sexy značku zaměstnavatele?

Klima v kancelářích však vytváří především INTERNÍ KOMUNIKACE. Konference nabídne náměty, jak být atraktivní nejen pro ty venku, ale i pro ty, kteří se nacházejí uvnitř firmy. Pro zaměstnance. Spíkři přinesou praktické náměty, jak vytvářet sexy firemní image, s níž se zaměstnanci budou chtít identifikovat.

TECH evangelista a konzultant pro IT startupy MATĚJ MATOLÍN bude mluvit o tom, jak hacknout interní komunikaci, aby nepřipomínala tátův excel. Firemní komunikace by měla být svižná a sexy. Měla by odpovídat době a tomu, jak spolu lidé komunikují mimo kancelář.

MICHEL FLEISCHMANN, zakladatel rádia EVROPA 2, denně komunikuje s celebritami a vysoce postavenými osobnostmi. Jeho postřehy mohou být přínosné i pro komunikaci směrem k zaměstnancům. Protože pro zaměstnavatele jsou právě oni VIP.

ELIŠKA NOVOTNÁ a LADISLAV ONDERKA ze společnosti IKEA sdílejí vášeň pro rozvoj značky zaměstnavatele. Budou hovořit o týdnu talentů, který je oslavou jedinečnosti každého zaměstnance a jeho talentu.

Všechny přednášky budou pojaty co nejvíce prakticky. Jak na dokonalé spojení dvou brandů prozradí MICHAL MACURA, který byl u integrace UPC do společnosti Vodafone. Jak podporovat hrdost na značku zaměstnavatele skrze konání dobra, poradí LUCIE EHRLICHOVÁ ze společnosti ČEZ. Jak vyhodnocovat efektivitu jednotlivých komunikačních kanálů, vysvětlí TOMÁŠ NOVOTNÝ z automobilky ŠKODA AUTO.

Součástí konference bude i výstava firemních časopisů

In Communication Forum proběhne už 21. 11. v prostorách Národní technické knihovny. Zajistěte si své místo včas za cenu early birds 3 900 Kč. Nebo pozvěte i své kolegy a získejte 20% slevu pro všechny. Stačí provést hromadnou objednávku a uvést v ní kód KOLEGA. Vše o konferenci se dozvíte na www.icforum.cz.