I muž může být výbornou zdravotní sestrou, říká Ondřej z oddělení ARO

„Jsem rád, že v 21. století už to neplatí. Vždyť přece výbornou zdravotní sestrou může být i muž a žena zase skvělým chirurgem. Pokud má člověk svou práci rád a vykonává ji dobře, nezáleží na tom, jaké má pohlaví,“ uvádí Ondřej Boháč.

Ten jako vystudovaný zdravotnický záchranář pracuje na lůžkovém oddělení ARO Svitavské nemocnice.

Práce pro všechny, co mají rádi adrenalin

„Nikdo mi nikdy do očí neřekl, že to není práce pro chlapa. Ze strany svých nejbližších jsem naopak cítil podporu. Snad jen když jsem nastoupil do prvního ročníku na vyšší odbornou školu a měli jsme praxe, tak někdo umístil mou fotografii na sociální sítě a v komentářích se objevila poznámka, co je to za sestřičku s výstřihem a chlupy,“ konstatuje Ondřej Boháč.

Ten je přesvědčen o tom, že tato práce je určena pro všechny, co mají rádi adrenalin, nebaví je rutina a mají touhu se celý život vzdělávat a pracovat na sobě. „Každé dva roky přicházejí nové doporučené postupy v intenzivní péči. A neustále se setkáváme s novými přístroji, které nám mohou výrazně usnadnit práci. Je spoustu zajímavých vychytávek a já mám různé IT hračičky rád. Je moc dobře, že spoustu moderních přístrojů můžeme ve Svitavské nemocnici využívat,“ říká muž, který nyní působí jako zástupce staniční sestry na oddělení ARO.

Chtěl být tím, kdo vystoupí ze sanitky a letí na něj holky

Pracuje zde už devátým rokem. „Po absolvování gymnázia jsem ještě nevěděl, co chci v životě dělat. Jelikož moje maminka, babička, teta, děda i strýc měli co do činění se zdravotnictvím, napadlo mě, že bych to mohl také zkusit. Navíc se v té době ještě vysílal seriál Záchranka a já jsem chtěl být ten, co vystoupí ze sanitky, je hezky oblečený a letí na něj holky. Tak jsem se přihlásil na vyšší odbornou školu do Brna na obor zdravotnický záchranář. Když jsem úspěšně dostudoval, rozeslal jsem svůj životopis a motivační dopis do několika nemocnic. Ze Svitav mi přišla pozitivní odpověď, takže jsem přijel na pohovor. Bylo mi představeno oddělení, zjistil jsem, jak to tady chodí, co bude moje práce a o jaké pacienty se budu starat. To mě zaujalo, a tak jsem na nabídku pracovat tu kývl,“ popisuje Ondřej Boháč.

„Nejvíc mě baví, že je to práce s lidmi. Ne vždy to dopadne dobře, ale když se podaří zachránit lidský život, přestože třeba prognóza není nejlepší a pacient vám pak přijde za půl roku osobně poděkovat nebo vám pošle fotku z dovolené, tak to mě osobně nabíjí nejvíc. Není to jednotvárná práce. Každý den je jiný. Asi by mě netěšilo každý den ráno přijít do kanceláře a celý den dělat stále stejnou práci,“ svěřuje se zdravotník, který si pochvaluje i moderní prostory, v nichž nyní může pracovat.

„Zrekonstruované prostory jsou krásné. Je určitě dobře, že jednotky intenzivní péče se k sobě přiblížily. Péče o pacienty může být lépe koordinována. Společně sdílíme i techniku. Předtím jsme například ultrazvuk vozili různě po nemocnici, teď ho máme za trojími dveřmi,“ podotýká Ondřej Boháč.

Velký benefit? Skvělý kolektiv v menší nemocnici

Jako velký benefit práce ve Svitavské nemocnici považuje mladý zdravotník i skvělý kolektiv. „To je výhoda, když člověk pracuje v menší nemocnici. Spoustu lidí poznáte během chvíle a dá se s nimi lépe navázat spolupráce než třeba ve fakultní nemocnici, kde se s někým nepotkáte, jak je rok dlouhý,“ uzavřel.

