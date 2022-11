Hypotéku nebo půjčku na rekonstrukci? Obojí má své výhody i nevýhody

Na základě této dlouhodobé potřeby tak velké množství společností poskytuje jak služby hypoték, tak i specializovaných půjček. Mezi nimi přitom mohou velice často být až extrémní rozdíly. A jaké rozdíly to jsou zjistíte právě na následujících řádcích.

Jaké výhody mají hypotéky oproti půjčkám?

V případě rekonstrukcí většinou opravdu velké množství lidí sáhne právě na hypotéky. Ty mají nesporné výhody především v tom, že jsou standardně vystavovány na dost dlouhou dobu. Proto se nemusíte bát toho, že by splácení hypotéky mohlo být větším problémem. Standardně se hypotéka na rekonstrukci splácí v řádu mnoha let. Což je také důvodem, proč se na ní lidé obracejí. Splátky mohou být konstruovány tak, aby se přitom nestaly velkým zásahem do rodinného rozpočtu.

Pro některé ale může být problémem na hypotéku vůbec dosáhnout. Dost často totiž společnosti mají vysoké nároky na příjmy do rodiny, případě na majetek, který jistí splácení hypotéky. Ve většině případů má hypotéka výpočet stanovený jenom podle konkrétní společnosti, ale dlouhodobě jsou všechny hypotéky regulované podle vyhlášek, které jsou určovány finančními úřady a platnou legislativou. Důvodem je snaha o to, aby nedocházelo k poskytování hypoték lidem, kteří by potencionálně mohli mít problém se splácením hypotéky.

Mnohem dostupnější půjčka na rekonstrukci

V mnoha případech, kdy se nepodaří dosáhnout na hypotéku k rekonstrukci se, ale podaří bez větších problémů dosáhnout přímo na půjčku. Specializovaná půjčka na rekonstrukci je rozhodně další možností, jak kvalitně a bezpečně financovat rekonstrukce. Jenže zároveň je nutné říct, že má v mnoha případech půjčka na rekonstrukci trochu jiné specifikace, než je tomu u hypoték. Hlavním důvodem je především mnohem kratší doba splácení. Z toho důvodu jsou i vyšší splátky a často také úrokové sazby.