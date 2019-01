Hodinářství Koscom rozšiřuje své portfolio rostoucí legendou

Příběh manufaktury Carl F. Bucherer se od ostatních v mnohém liší. Nevznikla totiž v pohádkově zasněžených horách Švýcarska, ale v obchody se hemžícím centru Lucernu. Právě zde v roce 1888 otevřel Carl Friedrich Bucherer svůj první butik s luxusními hodinkami a šperky, jehož síť rozvíjejí jeho potomci dodnes.

V hlavě podnikatele, který svůj úspěch a reputaci stavěl na prodeji značek jako Rolex, Patek Philippe nebo Audemars Piguet, se však v průběhu času urodila myšlenka další, a to začít s produkcí vlastních hodinek. Na ty přišla řada už v roce 1919. Nikdo tenkrát nemohl tušit, že vznikající vize budou jednou uskutečněny tak, že Carl F. Bucherer bude nejenom nezávislou manufakturou slavnou po celém světě, ale také, že si po celou dobu své existence udrží rodinou kontinuitu.

Vždyť celá skupina Bucherer je stále pod vedením již třetí generace a svou oporu tak má v osobě Jörge G. Bucherera, majitele a předsedy představenstva. Díky jeho rozhodnutí vznikl druhý pilíř společnosti, kterým se v roce 2001 stala samostatná značka Carl F. Bucherer. Ta od svých začátků stále něčím překvapuje. Její hodinky lze nově obdivovat v rámci největšího tuzemského hodinářství Koscom, jehož portfolio zaujme kompletní průřezem její současné tvorby.

Vlastní kreace

Pouhých sedm let od svého oficiální založení se začala psát ve světě hodinek nová kapitola. Od roku 2005 totiž značka pracovala, a to spolu s techniky z vývojového střediska Techniques Horlogeres Appliquees, k jehož akvizici došlo v roce 2007, na něčem do té doby nevídaném. Kromě nesčetného množství konceptů a nezrealizovaných snů se zde podařilo vyvinout kalibr CFB A1000, což je vůbec první strojek na světě, který využíval periferní rotor. Co to znamená?

„V podstatě se jedná o klasický mechanický strojek s automatickým nátahem, jehož rotor zajišťující nátah necloní při pohledu na architekturu kalibru. Na místo tradičního srpkovitého disku je totiž využito půlkruhové vahadlo, které obíhá kolem strojku v obou směrech. To lze ocenit hned v několika aspektech. V první řadě je základní strojek daleko nižší, a tak jej mohou v pouzdru hodinek pohodlně dotvářet moduly s přidanými komplikacemi. V řadě druhé je to estetika. Je totiž možné vnímat strojek v celé jeho kráse, a to včetně dekorací; jako u strojků s nátahem manuálním,“ vysvětluje Karel Procházka z hodinářství Koscom.

Není divu, že v roce 2008 sklidil na basilejském veletrhu ohromný ohlas, který vedl k tomu, že některé manufaktury chtěly patent odkoupit, jiné pro změnu začaly s vlastním vývojem rodícího se trendu. „Od té doby je schopna firma výroby svých vlastních strojků jako manufaktura. S tímto obecným povědomým získal, Carl F. Bucherer jméno renomovaného výrobce hodinářských komplikací v oblasti Jura a celého západního Švýcarska,“ dodává.

Tourbillon – král hodinářských komplikací

Po čtyřech letech vývoje odhalila manufaktura technického nástupce kalibru A2000, jenž navázal na již zmíněný A1000, za jehož kreací stál se svým starým týmem hodinář Philippe Roehrich. Ten však odešel do zaslouženého důchodu a jeho místo převzal zkušený Samir Merdanovic známý ze svého působení u značky strojků Eterna.

„K dokonalosti dotažený nový kalibr T3000, který je zatím možné obdivovat při speciálních akcích a na objednávku, zaujme dalším patentem rozšiřující ten přihlášený na periferní rotor, a to na způsob uložení tourbillonu. Ten je uchycený taktéž periferně, a to ve trojici keramických kuličkových ložiscích, které nejenom, že v průzoru číselníku nejsou vidět a dávají tak pocit, že platforma levituje, ale zajišťují možnost snadného zastavení při nastavování přesného času – tak zvaný hacking,“ prozrazuje hrdě Petr Oliverius starající se nejenom o expozici značky v hodinářství Koscom, ale také moderující její YouTube kanál. Přesnost skvostu pak stvrzuje COSC certifikace přesnosti.