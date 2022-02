Hledáte zaměstnance? Vyzkoušejte chytrý výběr venkovní reklamy

Oslovte nové zaměstnance přesně tam, kde se pohybují

O co přesnější cílení venkovní reklamy, o to větší výzva. Zvlášť pokud se bavíme o kampaních s velmi specifickým cílovým publikem a lokalitou, kterými rozhodně náborové kampaně jsou. Pomoci marketérům by nyní měla nová interaktivní mapa reklamních ploch.

Představte se světu pomocí outdoorové reklamy od areklama.cz

Přesné cílení nebylo venku nikdy jednodušší

Vše začíná u volby vhodného „bodu zájmu“, který jednoduše zadáte ve výběru reklamních ploch.

Jsou vaší cílovou skupinou pokladní, skladníci nebo operátoři výroby? Výborně. Protože je ale nezaměstnanost stále rekordně nízká, co takhle zobrazit vaši nabídku přímo tam, kde právě pracují?

Klíčová slova mohou být obecná jako „hypermarket“ nebo „hypermarket Brno“, ale také velice konkrétní, kdy do vyhledávání zadáte přímo konkurenci z vašeho oboru (výrobní podniky, CTP parky, sklady, …).

Přímo na webu Areklama.cz naleznete rychlý výběr dle bodů zájmu.

Mapa vám automaticky zobrazí dané reklamní plochy (billboardy, city lighty, plachty, …) v blízkosti bodu zájmu s přesností, kterou si vyberete. Vzdálenost můžete volit od několika kilometrů až do pouhých 200 m, což znamená, že vaše náborová reklama bude doslova na dohled od zvoleného místa. Viditelná třeba právě kolem supermarketů nebo rovnou přímo před sídlem vaší největší konkurence.

Reklamní plochy dle výběru se zobrazí na mapě. Fotku a detail reklamní plochy naleznete v přehledu.

Reklamní plochy pak jednoduše stačí přidat do poptávky a tu nezávazně odeslat. Navíc můžete právě nyní využít akci 2+1 na tisk reklamy. Čím větší kampaň, tím více také s Areklamou ušetříte.

Oblíbené jsou reklamy přímo v metru. Na výběr máte také velkoplošné reklamní plachty.

Vše jednoduše, rychle, efektivně

Stejně jednoduše můžete hledat například i reklamní plochy na trase mezi jednotlivými městy či podle zájmů vaší cílové skupiny – u fotbalových stadionů, odborných škol nebo cílit reklamu v MHD na vybraných trasách.

Ať už vám pro vaši reklamní kampaň stačí jen několik přesně vybraných billboardů nebo stovky jiných reklamních ploch, s novou interaktivní mapou je můžete vybrat jednoduše a rychle už za pár kliknutí. Získat můžete navíc i další služby, jako je návrh grafického řešení kampaně nebo zmíněný tisk. Vše potřebné pro vaši náborovou kampaň tak získáte na jednom místě.

Nenechte brzdit růst své firmy nedostatkem pracovníků a kontaktujte specialisty z Areklamy ještě dnes.