Hlavní ingredience úspěchu a růstu Lorencovy party

Aby se nakonec dobrá věc podařila, potřebujete mít ve vzájemné symbióze hned několik ingrediencí. My v Lorenc Logistic, s.r.o. sázíme především na lidi, kteří nám na společných principech pomáhají tvořit úspěšnou budoucnost.

Lidský potenciál je pro nás hlavním kritériem výběru nových členů

Při výběru nových kolegů až tak nedbáme na úroveň či obor dosaženého vzdělání, na délku praxe ani množství akademických titulů. Mnohem důležitější je pro nás to, aby k nám daný jedinec jednoduše zapadl.

Rodina v kontextu firmy pro nás není o její velikosti či počtu zaměstnanců. Je to o společných hodnotách a loajalitě vůči sobě navzájem. O vzájemné toleranci a ochotě pochopit jeden druhého. Je to rovněž o zázemí, které firma svým lidem poskytuje. Ať hmotné v podobě vybavení, prostor a pracovních podmínek, tak nehmotné v podobě podpory vlastního rozvoje a vzdělání.

Každá rodina dokáže být funkční pouze do té míry, do jaké je stabilní. Stejně jako v té vlastní rodině potřebujete rodiče, kteří přebírají hlavní odpovědnost za její správné fungování, v té firemní je to stejné.

Rozdíl je pouze v tom, že to není máma s tátou, ale vedení firmy. Jejich hlavním úkolem je zajistit veškeré ono zmiňované zázemí, zajistit dostatek práce pro své lidi a dokázat plánovat budoucnost s velkou přesností. Zjednodušeně řečeno si zkrátka musí být jistí v tom, co dělají a kam chtějí firmu směřovat.

Základním mechanismem našeho rodinného fungování je týmovost mezi jednotlivými zaměstnanci. Znamená to pro nás to, že se dokážeme zastoupit a vzájemně si vypomoci nejen v rámci úseků, ale také napříč celou firmou mezi všemi jejími strukturami.

Čas od času si tato schopnost našich lidí v Lorenc Logistic vyžaduje velkou míru flexibility. A to nejen tu časovou, ale také tu profesní. Veškeré toto úsilí a ochota se našim zaměstnancům vrací v podobě rozšiřování si portfolia vlastních pracovní zkušeností a schopností.

Naše vzájemná spolupráce a investice do rozvoje zaměstnanců nám jako firmě Lorenc Logistic přináší ovoce v podobě možností inovací. Moderní technologie a optimalizace procesů je něco, co se snažíme neustále rozvíjet nejen směrem k zaměstnancům, ale také k zákazníkům.

Schopnost držet krok s moderní dobou je nezbytným předpokladem pro úspěšné fungování každé firmy. Výsledek snažení pak musí zůstat neměnný – vždy se musí jednat o kvalitní práci, kterou zákazník očekává a naše zaměstnance těší, že dokáží odvádět. Třicetiletá tradice fungování Lorenc Logistic je toho dokonalou zárukou.