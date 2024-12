Fotovoltaické elektrárny pro firmy jsou hitem

Řada společností v dnešní době řeší, kde ušetřit peníze. Firmy, které disponují nemovitostí s rozumnou střešní plochou, mohou využít velmi výhodné podpory, kterou stát nabízí v oblasti fotovoltaiky.

Fotovoltaika pro firmy se nyní opravdu vyplatí. Aktuálně je velmi oblíbený program Národní rozvojové banka (NRB), která společně s Ministerstvem obchodu a průmyslu (MPO) podporuje podnikatele bezúročným úvěrem s odpuštěním splátek. Podnikatelé a firmy mohou mohou získat až 3 miliony korun. To už je značná částka, za kterou se nechá pořídit opravdu výkonný fotovoltaický systém, který dokáže ušetřit velké peníze za elektřinu.

Výhodný bezúročný úvěr spojený s dotací

O nově vzniklý bezúročný úvěr lze zažádat od 500 tisíc do 3 milionů korun a jeho splatnost je 15 let. Finance lze použít k instalaci fotovoltaických elektráren do 50 kWp včetně akumulačních úložišť do 100 kWh na všechny podnikatelské budovy, sklady, garáže nebo třeba přístřešky pro automobily.

Poskytnuté finance firmám pomohou pokrýt všechny možné náklady spojených s instalací fotovoltaiky, od softwarů, až po samotné fotovoltaické panely. Částka může být použita také na pokrytí nákladů spojených s bateriovým úložištěm nebo na služby projektantů při přípravě dokumentace.

Úvěr je navíc spojen s dotační složkou, díky které může NRB, při splnění předem uvedených podmínek, odpustit značnou část splátek. Firmy mohou díky této finanční pomoci ušetřit až 30% způsobilých výdajů na instalaci fotovoltaiky a až 50% způsobilých výdajů na akumulaci energie.

Pro odpuštění splátek je podle NRB nutné splnit tři podmínky:

prokázat, že fotovoltaická elektrárna a akumulátor energie odpovídají parametrům stanoveným ve Výzvě k programu,

předložit revizní zprávu k nově instalovaným zařízením,

doložit protokol potvrzující, že zařízení bylo schváleno pro trvalý provoz.

Miroslav Toušek, jednatel společnost Energie ze slunce s.r.o. říká: získat vlastní zdroj energie pro svou firmu je dnes velmi výhodné právě díky podpůrným programům, jako je tento. Malé, střední, ale i největší firmy mohou profitovat a získat konkurenční výhodu. S dobře navrženou fotovoltaikou lze v závislosti na provozu využít klidně 100 % vyrobené energie z fotovoltaiky ke spotřebě přímo ve firmě. Firma tak již neplatí za tuto energii žádnému dodavateli a jednoduše šetří. Návratnost v praxi pohybuje od 2 do 4 let. Našim zákazníkům vždy zajistíme veškeré podklady pro to, aby mohlo dojít k odpuštění splátek, jak je definováno v pravidlech programu.

Příjem žádostí je již spuštěn od 31.7.2024. Program bude probíhat do konce roku 2027, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků od Evropské unie, které jsou ve výši 1 miliardy korun. Proto neváhejte a obraťte se na lídry ve svém oboru, na společnost Energie ze slunce s.r.o.