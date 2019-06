Fotbalové naděje zaplnily Strahov, ING Bohemia Soccer Cup byl rekordní.

Oblíbený turnaj se podařilo posunout zase o úroveň výš právě díky špičkovému zázemí areálu pražské Sparty. Patrony klání se stali bývalí čeští reprezentanti a hvězdy tohoto klubu Jiří Novotný a Milan Fukal, kteří přišli malé fotbalisty povzbudit a rozdali jim desítky podpisů.

Vyvrcholením programu bylo šest finálových utkání v kategoriích od U8 po U13, tedy dětí do třinácti let. Hráči mladší než 11 let se utkali na hřištích 40 × 20 m s počtem hráčů 4 + 1, starší kategorie si to rozdaly na polovinu hřiště systémem 7 + 1. A jak to celé dopadlo?

Vítězové ING Bohemia Soccer Cup 2019 letní turnaj:

U8 – Fotbalová akademie Jiřího Novotného, U9 – Football Talent Academy, U10 a U11 – AC Sparta Praha, U12 – FK Neratovice-Byškovice, U13 – FK Admira Praha.

ING Bohemia Soccer Cup však znovu potvrdil, že není jen běžným fotbalovým turnajem. Mladým účastníkům i divákům nabídl také bohatý doprovodný program, o který se postaralo několik partnerů v čele s bankou ING. Na Strahově tak byly k dispozici fotbalové šipky, fotbalgolf, workshop a exhibice mistra světa ve footbagu Jindřicha Smoly nebo oblíbený fotokoutek.

„ING se v Česku dlouhodobě zaměřuje na projekty podporující vzdělávání a rozvoj talentů znevýhodněných dětí. Věříme, že fotbalový turnaj ING Bohemia Soccer Cup pomůže u dětí posílit kladný vztah ke sportu a k pohybu. Letošní rekordní účast je důkazem toho, že jdeme správným směrem,“ říká Isold Heemstra, generální ředitel banky ING.

Bohemia Soccer Cup je seriál fotbalových akcí pro děti a mládež organizovaný od roku 2013. Oproti jiným turnajům je svým zážitkovým pojetím vhodný jak pro fotbalové nadšence, tak pro ambiciózní hráče. Letní turnaj má i svoji zimní obdobu a koná se také Bohemia Soccer Camp. Za poslední roky se těchto akcí zúčastnily tisíce mladých fotbalových nadšenců.

„ING Bohemia Soccer Cup podporujeme již druhým rokem a velmi mě těší rostoucí zájem mladých hráčů i profesionalizace celého turnaje,“ dodává Veronika Němcová, ředitelka Korporátní komunikace a CSR banky ING v ČR.

Více informací, přehled zúčastněných týmů, výsledky a fotografie z akce najdete na www.bohemiasoccercup.cz.