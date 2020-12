FOFRem pomáháme Ježíškovi

Čím je FOFR jiný?

Velkou výhodou zásilkového systému FOFR je rozvoz nadrozměrných zásilek, které při své manipulaci vyžadují individuální přístup a manipulaci. Takže jestli potřebujete převézt kočárek, kolo, motocykl, nábytek, prostě cokoli, co se vymyká pravidelným tvarům, FOFR je tou správnou volbou. Další výhodou, která nás odlišuje od konkurence, je převoz nebezpečného zboží podléhajícího dohodě ADR.

FOFR je opravdu „fofr“

Potřebujete doručit zásilku expresně do 24 hodin? V rámci České republiky to není žádný problém. Na Slovensko doručíme v rozmezí 48-72 hodin a do ostatních sousedních států to zvládneme za 5 dní.

Jak to vypadá v zákulisí FOFRu?

Vaši zásilku převezmeme a v průběhu noci převezeme na naše centrální překladiště. Po roztřídění ji nasměrujeme do jednoho z dvaceti regionálních dep, kde bude nad ránem naložena na rozvozové vozidlo a následně doručena příjemci. Přepravné není vázáno na smlouvu a platbu může hradit odesílatel či příjemce v hotovosti. Nesmíme opomenout ani možnost osobního odběru na 20 skladových střediscích rozmístěných po celé České republice.

Kdo za tím vším stojí

Systém FOFR provozuje 8 silných regionálních dopravců a pojí ho v jeden kompaktní přepravní celek. Tato skutečnost je zárukou, že zásilku odvezeme i do toho nejodlehlejšího místa v naší republice. Srdcem celé přepravní sítě je pak centrální překladiště v Dolní Rovni.

A v čem bychom chtěli být lepší?

V každé oblasti je prostor na zlepšení a není tomu jinak ani u zásilkové služby FOFR. V opravdu blízké budoucnosti bychom vám rádi umožnili platbu terminálem a dopřáli vám tak větší komfort při využívaní našich služeb.

Více informaci o našich službách najdete na www.fofrcz.cz.