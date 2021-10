Floreář aneb květinový asistent připomene, objedná i doručí

Zapomeňte na Siri a Alexu. Osobním asistentem, který zvedne váš společenský status, uvolní ruce a vyvlékne vás z bezpočtu nepříjemných rozhovorů, je Floreář. Česky mluvící elegán, který reprezentuje nejúspěšnější online květinářství na trhu. K užívání je zcela zdarma, a to na webu Florea.cz.



Určitě to znáte z amerických filmů: Uhlazený šéf za širokým stolem zvedá telefon, na jehož druhém konci jásavým hlasem děkuje dojatá manželka či přítelkyně za úchvatnou kytici k narozeninám nebo výročí. Zmatený muž nechápavě přikyvuje, přičemž koutkem oka zahlédne mladého, agilního osobního asistenta, který spiklenecky mrkne levým okem. Muž je za hrdinu a nenapravitelného romantika, aniž by musel hnout prstem. Podobný luxus si ovšem nedopřávají jen muži v amerických filmech. Jiří Hemerle, zakladatel online květinářství Florea.cz, nechal takového asistenta naprogramovat pro všechny z vás.

Jiří Hemerle a jeho žena Kateřina se již bezmála 30 let pohybují na trhu s květinami. Jejich online květinářství je lídrem na českém trhu. Firma si sama vybírá řezané květiny na holandské burze a voňavé růže, lilie i jiné květiny během pár hodin doručí do České republiky. Šikovné floristky z nich pak uvážou skvostné kytice přesně podle zákazníkova přání, opatří je vzkazem či přáním a už další den dělá květina radost.

„Péče o zákazníky není jen o tom, garantovat nejčerstvější květiny na trhu a zřídit si zákaznickou linku. Je třeba se zákazníky komunikovat, naslouchat jim a reagovat na jejich potřeby. Právě touto cestou vznikl i náš virtuální asistent, kterému říkáme Floreář,“ vysvětluje Jiří Hemerle.

„Floreář není klasický online kalendář. Důležitá data a významné události nejenom připomene, pokud o to ale stojíte, pomůže rovnou vybrat a doručit překrásnou kytici čerstvých květů,” dodává Jiří.

Nové rozšíření fungující webové stránky

Po registraci na stránkách online květinářství Florea.cz dostanete přístup ke svému kalendáři, Floreáři. Všechna data, která stojí za připomenutí stačí jednou zadat, a pak už je budete dostávat s dostatečným předstihem jako jednorázové či opakované upozornění formou SMS nebo e-mailu. V okamžiku zadání do systému je tedy můžete okamžitě pustit z hlavy a nestane se vám, že by vás výročí svatby nebo šéfovy narozeniny zaskočily.

Pokud se rozhodnete potěšit oslavence v tento významný den kyticí, můžete zaškrtnout možnost, že si přejete být kontaktováni zákaznickou podporou. Telefonistky, které na lince fungují, umí výborně poradit s výběrem typu a barvy květin, formulací milého přání a snadno zařídí i předávku květiny prostřednictvím sympatických, profesionálně zaškolených kurýrů.

Investice? Pouze časová

Floreář je asistent, kterému nic platit nemusíte. Jedinou prvotní investicí do bezstarostného světa těch „báječných lidí, kteří si vždycky vzpomenou“ je asi půlhodina vašeho času. Kromě své rodiny a přátel můžete do systému zadat i vaše kolegy či obchodní partnery.

Ke každému z nich pak přiřadíte data svátků, narozenin, výročí i dalších důležitých událostí. A pokud chcete mít dárek vyřešený opravdu bez starostí, pak i jejich doručovací adresu. Kytice dodaná kurýrem do oslavencova bytu či kanceláře mívá podle zakáznických komentářů ještě mnohem větší odezvu.

Floreář vám pomůže ušetřit čas, nervy a mozkovou kapacitu.

Doručení květin po celé ČR

Výročí pravděpodobně budete chtít strávit s milovanou osobou a máte tedy šanci předat pugét osobně. Pokud ale chcete udělat radost k svátku babičce, která bydlí na druhém konci republiky, může se to komplikovat.

Florea.cz naštěstí rozvází květiny po celé České republice. Díky speciálním chlazeným dodávkám dorazí řezané květiny k oslavenci vždy v perfektním stavu. Stačí na připomínku z Floreáře zareagovat objednávkou s konkrétním dnem doručení a sympatický kurýr doručí i kytici 100 růží kamkoliv v Česku.

Vždy čerstvé řezané květiny

Kytice jsou delikátním zbožím a jejich výběr je důležitý pro sdělení pocitů. Kytice 100 rudých růží řekne o citech odesílatele něco zcela jiného než 3 květy karafiátu ovázané stuhou. I proto je pro zákazníky služba, která váže a doručuje květiny bez toho, aby je zákazník naživo viděl, v Česku stále zahalena pochybnostmi.

Florea.cz si zakládá na tom, aby byli zákazníci spokojeni. I proto objednavatel vždy od floristek obdrží aktuální fotografii „své“ kytice. Žádné fotobanky, žádné filtry. Odměnou za férové jednání je například certifikát „Ověřeno zákazníky“ na srovnávači Heureka.cz. Takové ocenění získají jen subjekty, které mají více než 95 % spokojených zákazníků. A to je na poli čerstvých řezaných květin opravdové umění.

Překvapte své blízké nádhernou kyticí, která vydrží i několik týdnů. A to za cenu výrazně nižší než v kamenném květinářství. A nebo víte co? Nechte to na Floreáři. On to za vás zařídí.