Flexi, dynamické nebo také pohyblivé ceny skipasů. O čem je řeč?

Martine, co bys poradil přátelům, kteří jedou lyžovat do Špindlerova Mlýna či jiného střediska Tatry mountain resorts a ještě NEmají skipas?

Co bych poradil? To, co jim radím již několik let, skipasy kupujte výhradně na Gopass – internetovém obchodu, protože si je můžete vybrat a koupit z pohodlí domova, nebo třeba ještě v autě cestou na lyžovačku a ušetříte tak čas při čekání ve frontách před pokladnou. A platí to jak pro stávající držitele Gopass karet, tak i pro nové zákazníky, kteří si svůj zakoupený a nabitý skipas vyzvednou jednoduše v jednom z několika bezobslužných automatů Ticket Point v areálu, opět bez dalšího čekání. A co je nejdůležitější, ve chvíli nákupu se bude jednat vždy o nejvýhodnější veřejnou cenu, jinými slovy levněji to jinde nekoupíte.

Jak bys jednoduše charakterizoval systém flexi cen?

Jako mechanismus, který určuje aktuální prodejní cenu skipasu v návaznosti na aktuální poptávku ze strany našich zákazníků.

Co vás k flexi cenám přivedlo a jaký je jejich cíl?

Všichni známe dny, kdy ve frontě u vleku čekáme déle, než bychom si přáli, zatímco jiný den jsou sjezdovky poloprázdné. Hlavním z úkolů a cílů Flexi cen je zajistit rovnoměrné zaplnění střediska, tedy ve dny s nízkou návštěvností umožnit zákazníkům nákup skipasů za nižší ceny, a tím je motivovat k návštěvě právě v takový den. Nutno říci, řekl bych i náležitě hrdě, že počty návštěvníků umíme predikovat s vysokou mírou přesnosti a podle toho můžeme i správně nastavit výši ceny skipasu.

Je možné nakoupit skipasy v různých dnech sezóny? Například skipasy pro celou rodinu na březen?

Skipasy je možné nakoupit na jakýkoliv den, kdy plánujeme provoz areálu. V tomto směru je možné využít další výhodu Flexi cen a to je zvýhodněná cena za včasný nákup. Tedy platí staré známé, čím dřív koupíš, tím levněji lyžuješ. Výjimkou nejsou ani jarní termíny.

Nákup s předstihem i několik měsíců dopředu známe při plánování dovolených (letenky, ubytování apod.) Některé společnosti však nabízejí i možnost storna. Jak je to v případě zakoupeného skipasu?

Ano, možnost storna skipasu před využitím je standardní součástí ceny skipasu a nabízíme ho zcela zdarma. Pouze v případě, že dojde opravdu k potřebě vrátit zakoupený skipas z jakýchkoliv důvodů, budou vám vráceny finanční prostředky, za administrativní poplatek 30 Kč do jednoho dne před platností skipasu, nebo 150 Kč v den lyžování, a to až do 11:55, do vašeho Gopass konta, ze kterého je pak možné nakoupit skipasy v novém termínu, nebo jiné služby v rámci nabídky Gopass.

Dá se předpokládat, že pro čím dál více lidí bude důležité najít cesty, jak ušetřit. Dáš nám tip, jak ušetřit při nákupu skipasů na Gopassu?

Je logické, že v dané době většina z nás hledá cestu, jak někde ušetřit. Můj tip pro vás je nakupovat skipasy s předstihem, kdy můžete výrazně ušetřit. Oproti cenám na pokladně vás pak nákup online na gopass.travel může vyjít klidně o polovinu méně.

V prvních střediscích se pohyblivé ceny skipasů objevily už v zimní sezóně 2018/19. Můžeš zhodnotit, zda se vám stanovené cíle podařilo splnit, a jak zákazníci za tuto dobu systém flexi cen přijali?

Z pohledu historie opravdu pracujeme na rozvoji dynamických cen již několik let. Je to strategie a způsob prodejů, kterou využíváme napříč všemi našimi středisky. Z pohledu chování zákazníků vnímáme jejich masivní přesun do online prostředí a i fakt, že zásadní podíl skipasů se prodává dříve než v den lyžování, nás utvrzuje v tom, že jsme se vydali správnou cestou. Zároveň nás těší i skutečnost, že pro tento rok jsme se domluvili na spolupráci s externím střediskem, skiareál Monínec, který od letošního roku přebírá kompletní koncept dynamických cen a způsobu prodejů a postupně se tak stane prvním plnohodnotným členem rodiny Gopass, který není provozovaný TMR.

Do online prodeje skipasů se pustila i další konkurenční střediska. V čem se prodej na www.gopass.travel liší?

Nedá se tomu divit, jednoznačně se jedná o nezadržitelný trend a předpokládám, že i budoucnost způsobu prodeje skipasů. Výhodou Gopass je fakt, že již funguje více než 5 let, a tudíž se nám daří postupně vylepšovat jeho funkčnost tak, abychom co nejvíce zpříjemnili našim zákazníkům celý proces nákupu. Výhodou je i jeho komplexnost a propojení na věrnostní program, díky kterému naši zákazníci mohou využívat slev a zvýhodnění, které jim tento program nabízí. Třešinkou na dortu pak je naše aplikace Ski Challenge, která umožňuje našim hostům porovnávání se se svými přáteli a detailní měření odlyžovaných kilometrů.

Jaké jsou další cíle nebo jaké vize má Gopass do budoucna?

Gopass je komplexní a jedinečná platforma, která může pomoci provozovatelům středisek jednoduše digitalizovat prodejní procesy. Zároveň se jedná o otevřenou platformu, která je připravená pro jednoduchou implementaci, a tudíž ji mohou využít téměř okamžitě i ostatní střediska. Naším záměrem je rozšiřovat počty středisek, které Gopass platformu budou využívat pro své prodeje. Již nyní je možné prostřednictvím Gopass zakoupit skipasy středisek, které nejsou součástí TMR rodiny, z Rakouska a Itálie. Asi nejznámějším je středisko Kronplatz. A rozhodně můžeme prozradit, že další střediska aktuálně diskutujeme. Těžit by z toho měl nakonec zákazník, který si na jednom místě bude moct vybírat podle svých představ a s jedním skipasem pak bez problémů cestovat a lyžovat napříč oblíbenými středisky.