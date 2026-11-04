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FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Komerční sdělení   10:32

FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ | foto: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Jak se připravit na úvěr, když teprve začínáte podnikat

Vybavení, zásoby, první nájem. Při rozjezdu podnikání mohou výdaje přijít dříve než peníze od zákazníků. Pokud zvažujete půjčku pro podnikatele, začněte třemi otázkami: kolik potřebujete, na co peníze použijete a z čeho ji budete splácet.

Nejdříve si spočítejte, co potřebujete

Výše financování by měla vycházet z konkrétního rozpočtu. Než začnete řešit půjčku na podnikání, sepište si, co musíte zaplatit před zahájením provozu a co budete hradit průběžně. Vedle vybavení dílny, kanceláře nebo provozovny počítejte také s materiálem, zásobami, marketingem a pravidelnými výdaji.

Představte si, že otevíráte kavárnu. Kávovar a nábytek pořídíte jednou na začátku. Kávu, energie a nájem ale budete muset platit i v dalších měsících, kdy si k vám zákazníci teprve hledají cestu. Částka na vybavení proto nemusí pokrýt celý rozjezd.

Rozlišujte také jednorázovou investici a financování běžného provozu. Podnikatelský úvěr je jednou z možností. Podle situace můžete zvažovat i vlastní zdroje, leasing vozidla či vybavení nebo kontokorent. Ten umožňuje čerpat peníze přes účet do sjednaného limitu. U každé varianty si ověřte, k jakému účelu slouží, jak se splácí a jaké má náklady.

FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Na co se vás banka může při posuzování žádosti zeptat

Banka u každé žádosti posuzuje, zda budete schopni půjčené peníze splácet. U úvěru pro podnikatele ji může zajímat, kolik potřebujete, na co přesně částku použijete a jaké příjmy a výdaje očekáváte.

Ptát se může také na zkušenosti v oboru. Pokud už podnikáte, budou ji zajímat dosavadní příjmy a výsledky. Další otázky mohou směřovat k vašim závazkům a možnosti nabídnout zajištění úvěru. Zjistěte si, zda ho banka u zvažovaného financování požaduje a co by to pro vás znamenalo.

Rozsah otázek a podkladů se může lišit podle banky, produktu i vaší situace. Připravený rozpočet vám pomůže vysvětlit podnikatelský záměr. Ani doložení všech požadovaných informací ale nezaručuje schválení žádosti.

Jak se na žádost připravit

Začněte tím, kolik peněz skutečně potřebujete a na co. U jednotlivých výdajů si poznamenejte částku i termín úhrady. Připočtěte očekávané provozní náklady a určete, kolik pokryjete z vlastních zdrojů a jakou rezervu si ponecháte.

Pak si rozepište příjmy a výdaje po měsících. Třeba při zakázkové výrobě nakoupíte materiál předem, ale zákazník zaplatí až po předání výrobku. Mezitím musíte uhradit nájem za dílnu, energie a splátku. Půjčka pro začínající podnikatele proto vyžaduje i plán pro období, kdy peníze od zákazníků ještě nepřišly.

Před jednáním si připravte také otázky k podmínkám financování:

● Na jak dlouho si peníze půjčuji a jaká bude měsíční splátka?

● Kolik zaplatím celkem včetně poplatků?

● Jaké podklady budu muset doložit?

● Co se stane, když budu mít na čas potíže se splácením?

● Mohu úvěr předčasně splatit a za jakých podmínek?

Odpovědi porovnejte se svým rozpočtem. Zajímejte se také o náklady při opožděné splátce a případné možnosti řešení. S úpravou splácení ale předem nepočítejte jako s jistotou.

Příprava podobných otázek a odpovědí se hodí i při jednání s UniCredit Bank, zajímá-li vás její úvěr pro začínající podnikatele. Ověřte si podmínky konkrétního financování a podklady potřebné k posouzení žádosti. Máte první objednávky, smlouvy se zákazníky nebo cenové nabídky dodavatelů? Zeptejte se, zda a jak vám mohou při posouzení posloužit.

FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Čeho se vyvarovat

Plán financování by neměl stát jen na optimistickém odhadu tržeb. U příjmů, ze kterých chcete splácet půjčku na podnikání, si poznamenejte, z čeho vycházejí. Co už máte domluveno a co se teprve musí podařit? Zkuste si spočítat i slabší měsíc, kdy přijde méně objednávek nebo zákazník zaplatí později.

Pokud má podnikatelská půjčka pokrýt i opakované ztráty, potřebujete také plán, jak situaci změnit. Více zakázek? Upravíte ceny nebo snížíte náklady? Bez takového plánu mohou další peníze pouze odsunout problém.

Nerozhodujte se jen podle úrokové sazby. Posuzujte celkové náklady, délku splácení a smluvní podmínky. Před podpisem si nechte vysvětlit vše, čemu nerozumíte. Splátka by měla odpovídat možnostem podnikání i v méně příznivém období.

Úvěr a podnikatelský účet

Při plánování financování pomůže mít přehled o příjmech z podnikání, platbách dodavatelům i splátkách. Oddělený podnikatelský účet vám jejich sledování usnadní.

Účet a úvěr tak mají praktickou souvislost, jejich podmínky ale posuzujte samostatně.

Na jednání s jasnou představou

Když si celý proces shrneme, správně připravená žádost začíná u toho, na co peníze potřebujete, z čeho budete úvěr splácet a jaké podmínky přijímáte. Rozhodnutí o úvěru byste proto měli opřít o reálné možnosti svého podnikání včetně slabších měsíců. Příprava vám pomůže posoudit, zda bude financování dávat smysl.

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