Ani jsem neměl nějaké konkrétní podezření, jenom takový pocit, že nekopou za mě. Ale na druhou stranu, já jsem nikdy nic nepotřeboval.

Až před dvěma roky. Slušně se mi začala rozvíjet firma, měl jsem, jak se říká, našlápnuto a přišla nabídka. Nabídka, která se neodmítá. Mohl jsem odkoupit menší továrnu, která výrobou navazovala na můj stávající byznys. Za skvělou cenu, ale hned teď. A tak jsem se začal poohlížet po úvěru pro podnikatele. Samozřejmě jsem nejdřív zašel do svojí banky s naivní představou, že když vidí firemní obraty a celkovou historii, mohlo by to být jednodušší. Nebylo. Žádost mi zamítli.

Marná snaha

Tak jsem vyzkoušel nějaké ty poradce, specialisty na podnikatelské úvěry. Nic. Nedostatečná historie, nedostatečné zisky. Marně jsem vysvětloval, že jsem kupoval novou technologii, zaměstnával nové lidi a zkrátka vše zpátky vracel do firmy. Představa nového rozšíření firmy se mi začínala rozplývat před očima. Taková příležitost a za tak skvělou cenu! Nikdy bych si nemyslel, že bude takový problém získat úvěr na financování podnikání. Nebyl jsem ve ztrátě, na vše jsem měl finanční rozvahu a komplexní projekty. Ale nikde to nestačilo.

A pak jsem úplnou náhodou narazil na GentlemenFin. Poradil mi to kamarád, kterému pomohli získat hypotéku, přestože je podnikatel a jeho žena momentálně na mateřské. Řekl jsem si, že nemám co ztratit, a obrátil se na ně. Poprvé jsem měl pocit, že mě někdo poslouchá. Vyžádali si mnohem více podkladů, vše důkladně studovali. Pak mi řekli, že mám šanci u třech finančních ústavů. Bohužel hned v prvním případě žádost zamítli. Propadal jsem panice, ptal jsem se mých movitých známých, jestli by do toho nechtěli jít se mnou. Ale zrovna se jim to nehodilo, nebo nechtěli. A pak mi z GentlemenFin oznámili, že druhé dva ústavy úvěr schválili, takže vyjednávají co nejlepší podmínky čerpání.

Ano, má to šťastný konec. Továrna už je napsaná na firmu a mě nezbývá než smeknout a poděkovat pánům z GentlemenFin. Ano, i mezi finančními poradci se najdou specialisté, kteří dokáží zajistit víc než běžné finanční produkty.