Expert 4fin: Nová pravidla hypoték dopadnou hlavně na investory

Hypoteční trh v Česku čeká další úprava pravidel, která může ovlivnit především investory do nemovitostí. Podle hypotečního specialisty společnosti 4fin Tomáše Trauškeho se připravované změny zaměřují zejména na případy, kdy lidé financují nákup dalšího bytu či domu jako investici.
„Největší dopad budou mít nová pravidla na klienty, kteří pořizují třetí nebo další nemovitost. Banky v těchto situacích zpravidla přistupují k financování opatrněji a více sledují celkové zadlužení i finanční rezervy žadatele,“ říká Tomáš Trauške ze společnosti 4fin.
Vlastní bydlení zůstává dostupné, investoři připlatí
Investiční nákupy podle něj v posledních letech výrazně ovlivnily realitní trh. Nemovitosti jsou v Česku dlouhodobě považovány za stabilní investici a mnoho lidí je pořizuje s cílem ochránit úspory před inflací nebo získat příjem z pronájmu.
S tím však souvisí i přísnější požadavky na financování. „U standardní hypotéky na vlastní bydlení se klienti většinou pohybují kolem dvaceti procent vlastních prostředků. Pokud ale jde o investiční nemovitost, banky mohou požadovat výrazně vyšší podíl vlastních zdrojů,“ vysvětluje Trauške.
Podle odborníků ze společnosti 4fin se přitom většina domácností, které řeší první bydlení, výrazných změn obávat nemusí. Nová pravidla se zaměřují především na investory, kteří budují širší portfolio nemovitostí.
Důraz na finanční stabilitu a rezervy
Banky dnes zároveň detailněji posuzují celkovou finanční situaci klienta. Důležitá není pouze výše příjmu, ale také další úvěry, výdaje domácnosti nebo dlouhodobá stabilita zaměstnání.
„Finanční instituce dnes mnohem více hodnotí schopnost klienta zvládnout splácení hypotéky i v méně příznivém ekonomickém období. Důležitou roli proto hrají rezervy a celková finanční stabilita domácnosti,“ doplňuje Trauške.
Podle společnosti 4fin zůstává navzdory vyšším úrokovým sazbám zájem o hypotéky relativně stabilní. Nemovitosti totiž Češi stále vnímají jako jednu z nejbezpečnějších forem uložení kapitálu.
Konec levných fixací jako nový impuls
Hypoteční trh navíc letos čeká další důležitý moment. Mnoha lidem totiž končí fixace úrokových sazeb sjednaných během roku 2021, kdy byly sazby na historických minimech. Řada klientů tak bude řešit refinancování a nové nastavení podmínek úvěru.
„Právě v situaci, kdy klientům končí fixace nebo zvažují další investici do nemovitosti, se vyplatí řešit financování s předstihem. Správně nastavená hypotéka může v dlouhodobém horizontu výrazně ovlivnit finanční stabilitu domácnosti,“ uzavírá Tomáš Trauške ze společnosti 4fin.