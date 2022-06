Elektromotory Bühler vás překvapí výběrem i kvalitou provedení

Mezi mnoha výrobci elektromotorů patří mezi ty nejlepší společnost Bühler. Jedná se o výrobce s dlouhou tradicí výroby, který vás překvapí v první řadě opravdu vysokou kvalitou provedení, a ve druhé řadě vás rovněž překvapí i široký výběr jednotlivých druhů motorů.

Základní EC motory s výbornými hodnotami

Ačkoliv v praxi budeme potkávat o něco častěji DC variantu motorů, tak jsou komutátorové motory EC opravdu velice oblíbené a často používané. Používají se především v mechanismech, které jsou méně náchylné na změnu otáček a u kterých se očekává, že bude motor i v drobnějších otáčkách. Právě v případě, kdy EC motory Bühler pracují v nižších otáčkách, vykazují opravdu vysokou efektivitu. To je velký rozdíl oproti bezkartáčovým motorům, které jsou jinak efektivnější na vyšších otáčkách.

Kvalitní motory pro vysoké otáčky

A právě bezkartáčové motory budou tématem dalšího odstavce. Bezkartáčové motory budeme potkávat především v těch případech, kdy se budeme zaměřovat na mechanismy s opravdu vysokými otáčkami. Typickým příkladem mohou být například ventilátory, které jsou zvyklé na otáčky v řádu stovek a tisíců otáček za minutu. Opravdu kvalitní DC motory Bühler najdou svoje upotřebení i v celé řadě dalších mechanismů na podobné bázi a rozhodně vás nezklamou.

Jaké motory vybírat pro různé mechanismy?

Svět elektromotorů je opravdu široký. Nejen z těchto dvou způsobů dělení můžete vybírat motory podle vhodnosti do konkrétních mechanismů. Proto je potřeba často věnovat hodně pozornosti tomu, co budete očekávat od budoucího výkonu. Všechny elektrické motory Bühler jsou víceméně použitelné do standardních mechanismů, ale podle některých charakteristik mohou mít lepší či horší přenos točivého momentu a celkově i výkon. Specifickou záležitostí jsou potom i převodové motory, které jsou ale rozhodně tématem, které se hodí minimálně na svůj vlastní článek.