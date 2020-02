Ekonomická krize se možná blíží. Jak zvednout svou cenu na trhu práce?

V druhé polovině loňského roku zaznamenaly ekonomické výsledky po celém světě poměrně značně klesající tendence. Nejeden finanční analytik tak už mluví o nebezpečí blížící se krize – a i když nechceme malovat příslovečného čerta na zeď, opravdu tady existují znaky, které by mohly podobné scénáře napovědět.

Mezi nejzávažnější varovné ukazatele bychom potenciálně mohli zařadit například obrovské zadlužení (nejen) amerických společností, rekordně nízké sazby některých bankovních produktů nebo rostoucí volatilitu na některých zásadních trzích.

Podle prestižní americké agentury Bloomberg, která v rámci zvláštního žebříčku sleduje kroky předních světových investorů, se v posledních měsících právě mnoho z nich rozhodlo zbavit svých akcií.

Nikdo samozřejmě nemůže s jistotou říct, kdy a v jakém měřítku krize přijde, něco se ale rozhodně děje.

Kdo přežije?

Trh práce umí být nemilosrdný. To je nám všem nejspíš jasné, často si ale tuto skutečnost uvědomíme až ve chvíli, kdy naplno udeří právě nějaká krize nebo recese. Jak se tedy co nejlépe připravit na budoucnost, ve které by mohl opět zavládnout nedostatek volných (a samozřejmě i dobře ohodnocených) pracovních míst?

Nejlépe se pochopitelně vždy daří těm „nejsilnějším“ – a to za všech okolností. A v éře informací platí za nejsilnější ti, kteří mají vrcholové vzdělání a ta nejaktuálnější data.

Nejlepší vzdělání pro éru informací

Kde ale vrcholové vzdělání získat – zvlášť pokud jste už naplno ponořeni do pracovního procesu, máte rozjeto vlastní podnikání a váš diář už prostě nedovoluje návrat do „klasické“ školní lavice? Odpovědí by mohl být studijní program MBA (master of business administration).

Ten je zaměřený na široké spektrum manažerských dovedností a v praxi je využije jak CEO nadnárodní firmy, stejně jako člověk, který provozuje svůj lokální byznys prakticky v jakékoli oblasti.

MBA studium najdete i v nabídce tuzemských vzdělávacích institucí, například na pražské Cambridge Business School. Své znalosti a zkušenosti vám tady předají nejpovolanější odborníci z oblasti managementu, financí nebo práva. Vedle vzdělání se tak jedná rovněž o ideální půdu pro networking a získání užitečných kontaktů.

Praxe a vlastní rozvrh

Studium MBA se zaměřuje výhradně na využití v praxi. Standardní délka studia je stanovena pouze na 1 rok a osobně se do budovy Cambridge musíte dostavit pouze čtyřikrát do roka. Drtivá část studia je doslova a do písmene ve vašich rukou. Veškeré výukové materiály máte k dispozici v online moderní podobě a jste tak pánem svého času.

Aktuálně si můžete vybrat ze 12 studijních MBA programů v českém jazyce. Jejich náplň je vždy sestavována na základě aktuální situace ve světě a na trhu, najdete tady tak například i program zaměřený na MBA Real Estate nebo Marketing a Public Relations.

Jste připraveni dát své kariéře nový směr a jistoty?