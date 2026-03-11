EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Komerční sdělení
Online studium, které vám nevezme víkendy, přinese výsledky už během prvních týdnů a stojí jen zlomek ceny tradičních programů. EDU Effective Business School nabízí prakticky zaměřené MBA programy pro každého, kdo chce růst ve své profesi – bez zbytečných kompromisů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu | foto: EDU Effective, z.s.

Profesní vzdělání dostupné časově i finančně

Dnešní pracovní prostředí se mění rychleji než kdy dřív. Mnoho lidí však váhá: nemají prostor na dlouhé večerní kurzy, nechtějí investovat statisíce a zároveň touží po vzdělání, které bude opravdu použitelné v praxi.
EDU Effective přináší řešení – profesní MBA, MSc., LL.M. a MPA programy s mezinárodní akreditací ASIC, vše online, s denní časovou náročností pouhých 15 minut a cenou od 19 975 Kč.

Studium, které respektuje váš den

Základem je microlearning – krátké vzdělávací bloky, které snadno zvládnete i v nabitém programu. Podle výzkumu Technické univerzity v Drážďanech microlearning zvyšuje míru zapamatování o 22 % oproti klasické výuce. Učení je tak jasné, efektivní a okamžitě přenositelné do praxe.

Kvalitní obsah a skutečná použitelnost

Obsah připravuje tým odborníků z akademické i byznysové sféry. Ve výuce se objevují ověřené a inspirativní zdroje – LinkedIn Learning, TEDx, odborné knihy či audioknihy.

Program je rozdělen do deseti modulů, z nichž každý obsahuje 30 bloků doplněných testy, tipy a doporučenými materiály.

Dva týdny na zkoušku – bez závazků

Nejste si jistí, zda je online MBA to pravé? EDU Effective nabízí čtrnáctidenní garanci vrácení peněz. Můžete si projít platformu, vyzkoušet první lekce a rozhodnout se bez rizika.

Programy, které odpovídají potřebám dnešního trhu

MBA, MSc., LL.M. a MPA programy pokrývají více než deset specializací – od leadershipu, HR a projektového řízení přes digitální marketing až po umělou inteligenci nebo business analytiku. Vše je koncipováno tak, abyste nové znalosti uplatnili okamžitě ve své práci.

Ověřené výsledky a spokojenost absolventů

V průzkumu mezi 1 852 absolventy v roce 2023 uvedlo 82 % z nich, že se díky programu profesně posunuli – získali povýšení, vyšší plat nebo rozšířili podnikání. Více než 75 % absolventů využívá nové dovednosti okamžitě v praxi.

Co říkají absolventi?

„Kurz byl dobře navržený, přehledný a velmi praktický. Ocenil jsem konkrétní příklady a strategie, které lze použít v každodenním byznysu. Vnímám to jako hodnotnou investici.“

„Kurz nabídl skvělou rovnováhu mezi teorií a praxí. Je přínosný pro každého, kdo se chce rychle zlepšovat.“

Proč si vybrat EDU Effective?

  • 100% online studium – tempo si určíte sami
  • Microlearning – stačí 15 minut denně
  • Mezinárodní akreditace ASIC
  • Praktické učení využitelné ihned v práci
  • Výběr z více než 10 specializací
  • 14denní garance vrácení peněz
  • Studium dostupné časově i finančně

Více informací najdete na www.edueffective.online

Nejčtenější

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Komerční sdělení
Osmnáctý benefiční ples hejtmana opět podpořil dobrou věc

Celkem 863.000 korun z výtěžku osmnáctého benefičního plesu hejtmana zamířilo na podporu charitativních organizací: Centrum LIRA, z.ú., NADĚJE Pobočka Jablonec nad Nisou, LÍP A SPOLU, z.s. a Dětské...

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Komerční sdělení
EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Online studium, které vám nevezme víkendy, přinese výsledky už během prvních týdnů a stojí jen zlomek ceny tradičních programů. EDU Effective Business School nabízí prakticky zaměřené MBA programy...

11. března 2026

Výsledek místo slibů: 10 milionu eur splaceno investorům bez odkladů

Komerční sdělení
Za architekturou projektu stojí světově uznávaný Carlos Lamas, který se více...

Developerská skupina ze Slovenska úspěšně splatila emisi v celkové hodnotě 10 milionů eur přesně podle plánu. Investoři získali své prostředky bez prodloužení splatnosti i bez dalšího zadlužení....

10. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

10. března 2026

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

10. března 2026

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

10. března 2026

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

10. března 2026

Interierový design - Váš domov snů na míru

Komerční sdělení
Lenka Stádníková

„Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe,“ zastává názor liberecká interiérová designerka Lenka Stádníková.

9. března 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

9. března 2026

Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Komerční sdělení

Zuby jsou zásadní součástí trávení a u psů i koček vyžadují naši péči. Odlišují se počtem i typem potíží. Bez pravidelné hygieny a prevence mohou vznikat bolestivé záněty, zubní kámen či další...

9. března 2026

Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Komerční sdělení
Jaro začíná v Auparku. Přijďte rozkvést i vy

Připravte se na oslavy Velikonoc ve svém oblíbeném centru a nechte to nejkrásnější období kvést už teď. Jaro letos začíná v Auparku a má pro vás nejen novou energii, ale i chutě a kreativní zážitky.

9. března 2026

Myslivost má srdce. A dnes jí pomáhají i drony.

Komerční sdělení

Myslivec byl v krajině vždy. V tichu lesa, mimo pozornost. Dnes čelí kritice, ale málokdo vidí stovky hodin práce pro zvěř a přírodu. Manželé Minaříkovi propojují tradici s moderní technologií –...

8. března 2026

Co nového na webu projektu Realiťák roku (týdenní přehled 19.–25. 2. 2026)

RR20260302

Další týden na webu projektu Realiťák roku spojil to, co veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu, praktické návody pro bezpečný prodej a pronájem a srozumitelná vysvětlení právních a...

7. března 2026  6:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.