EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Profesní vzdělání dostupné časově i finančně
Dnešní pracovní prostředí se mění rychleji než kdy dřív. Mnoho lidí však váhá: nemají prostor na dlouhé večerní kurzy, nechtějí investovat statisíce a zároveň touží po vzdělání, které bude opravdu použitelné v praxi.
EDU Effective přináší řešení – profesní MBA, MSc., LL.M. a MPA programy s mezinárodní akreditací ASIC, vše online, s denní časovou náročností pouhých 15 minut a cenou od 19 975 Kč.
Studium, které respektuje váš den
Základem je microlearning – krátké vzdělávací bloky, které snadno zvládnete i v nabitém programu. Podle výzkumu Technické univerzity v Drážďanech microlearning zvyšuje míru zapamatování o 22 % oproti klasické výuce. Učení je tak jasné, efektivní a okamžitě přenositelné do praxe.
Kvalitní obsah a skutečná použitelnost
Obsah připravuje tým odborníků z akademické i byznysové sféry. Ve výuce se objevují ověřené a inspirativní zdroje – LinkedIn Learning, TEDx, odborné knihy či audioknihy.
Program je rozdělen do deseti modulů, z nichž každý obsahuje 30 bloků doplněných testy, tipy a doporučenými materiály.
Dva týdny na zkoušku – bez závazků
Nejste si jistí, zda je online MBA to pravé? EDU Effective nabízí čtrnáctidenní garanci vrácení peněz. Můžete si projít platformu, vyzkoušet první lekce a rozhodnout se bez rizika.
Programy, které odpovídají potřebám dnešního trhu
MBA, MSc., LL.M. a MPA programy pokrývají více než deset specializací – od leadershipu, HR a projektového řízení přes digitální marketing až po umělou inteligenci nebo business analytiku. Vše je koncipováno tak, abyste nové znalosti uplatnili okamžitě ve své práci.
Ověřené výsledky a spokojenost absolventů
V průzkumu mezi 1 852 absolventy v roce 2023 uvedlo 82 % z nich, že se díky programu profesně posunuli – získali povýšení, vyšší plat nebo rozšířili podnikání. Více než 75 % absolventů využívá nové dovednosti okamžitě v praxi.
Co říkají absolventi?
„Kurz byl dobře navržený, přehledný a velmi praktický. Ocenil jsem konkrétní příklady a strategie, které lze použít v každodenním byznysu. Vnímám to jako hodnotnou investici.“
„Kurz nabídl skvělou rovnováhu mezi teorií a praxí. Je přínosný pro každého, kdo se chce rychle zlepšovat.“
Proč si vybrat EDU Effective?
- 100% online studium – tempo si určíte sami
- Microlearning – stačí 15 minut denně
- Mezinárodní akreditace ASIC
- Praktické učení využitelné ihned v práci
- Výběr z více než 10 specializací
- 14denní garance vrácení peněz
- Studium dostupné časově i finančně
Více informací najdete na www.edueffective.online