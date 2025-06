dTest: Když chcete mít při nákupu jistotu

Komerční sdělení

Často stojíme před desítkami rozhodnutí, co si koupit. Jenže co když sáhneme po výrobku, který se jen kvalitně tváří? Třeba lyofilizované jahody, oblíbená „zdravá“ svačinka, mohou obsahovat pesticidy, plísně nebo dokonce látky zakázané v EU. A z obalu se to nikdy nedozvíte.