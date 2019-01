Dr. Müller Pharma: Rodinná firma, co není na prodej

Fotbalová liga kuvajtských doktorů a farmaceutů je tak propojena s marketingovými aktivitami, které zajišťuje tamní partner české firmy. „V Kuvajtu máme byznys, který nám dělá opravdu velkou radost,“ říká majitel a ředitel hradecké firmy Vladimír Müller.

Jeho středně velká společnost se dvěma stovkami zaměstnanců je největším nezávislým výrobcem výživových doplňků, kosmetiky, léčiv a zdravotnických prostředků v Česku. Po desetiletém působení na kuvajtském trhu tam nyní Dr. Müller Pharma chystá také přesun části své výroby přípravků, které jsou určeny pro země Blízkého východu.

Fotbalová liga kuvajtských doktorů a farmaceutů – s českým Varikosanem na prsou. | foto: Dr. Müller Pharma

Tlak na to, aby dodavatelé různých produktů v dané zemi také vyráběli, je patrný i v mnoha dalších zemích. Dr. Müller Pharma je společností z větší části zaměřenou na export, vyváží do téměř čtyř desítek zemí. Její majitel ale hodlá zachovat především výrobu v Hradci Králové.

Pro přesun části výroby do Kuvajtu nicméně mluví jak dlouhodobé působení na tamním trhu, tak poměrně vysoký objem tamních tržeb kolem 1,5 milionu eur. To je zhruba desetina celkových tržeb hradecké firmy, včetně dceřiné společnosti Megafyt Pharma – výrobce léčivých bylinných čajů ve Vraném nad Vltavou.

„Určitě se nechystáme vyrábět v zemích, kde s dodávkami na tamní trh teprve začínáme,“ uvádí Vladimír Müller, i když se tam s podobnými požadavky také setkávají.

Export znamená růst

Hradecká firma, která vznikla v roce 1995, dnes podle jejího majitele stojí na třech nohou. Tou první je český a slovenský trh, kde je Dr. Müller Pharma už více než dvě desetiletí silnou a dobře známou značkou. Druhou nohu tvoří smluvní výroba pro partnery – jak menší společnosti, tak i nadnárodní firmy.

Pro další rozvoj je pak nejdůležitější třetí noha – sílící export produktů pod vlastní značkou. A to do řady oblastí světa – do zemí bývalého Sovětského svazu, na Blízký východ, do Asie i celé severní části Afriky. Nově také do zemí jako Moldavsko, Saúdská Arábie, Vietnam. Čtenáře zpráv o bezpečnostní situaci v severní Africe určitě zaujme, že novým trhem se nyní stává Libye.

„Má smysl růst hlavně s vlastní značkou,“ zdůrazňuje Vladimír Müller a upřesňuje, že na zahraničních trzích se už dnes výrobky označené „brandem“ jeho firmy podílejí na celkových tržbách 90 procenty. Výjimkou je západní Evropa, kde se Dr. Müller Pharma prosazuje zejména díky smluvní výrobě. V Česku tvoří produkty s vlastní značkou 60 procent celkových tržeb. Větší část produkce dnes stále tvoří doplňky stravy a kosmetika, kosmetika a zdravotnické prostředky, postupně se rozvíjí výroba léčiv.

Náročný vstup na trh

Vstup na nový trh je ovšem v případě specifických produktů Dr. Müller Pharma poměrně složitou záležitostí. Nejdříve je nutné získat v dané zemi registraci, což trvá 1-3 roky. Tomu pochopitelně předchází dohoda s potenciálním klientem. Občas se stává, že po té době místní partner ztratí zájem a je třeba hledat jiného. „Je dobré, aby byl klient od počátku na celém procesu zainteresovaný a na registraci se finančně podílel,“ popisuje preferovaný model Vladimír Müller.

Majitel hradecké společnosti oceňuje, jak exportérům pomáhá Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a ekonomická diplomacie – ať už jde o zprostředkování kontaktů v zahraničí nebo účast v podnikatelských misích. „Například v Gruzii chystáme prezentaci pro lékárníky na tamní české ambasádě.“ Podobné akce přímo na půdě zastupitelských úřadů pak v očích potenciálních partnerů zvyšují důvěryhodnost českých exportérů.

Nakopnutí v roce 2000

Prvním velkým mezníkem v rozvoji společnosti byl rok 2000 – tehdy Dr. Müller Pharma koupila vlastní areál v hradeckém Pouchově. „Taková změna vás hodně nakopne. Do roku 2000 jsme platili poměrně vysoké nájmy, od té doby jsme se mohli více soustředit na vlastní rozvoj a investice do nových výrobních objektů,“ říká Vladimír Müller.

Zhruba před dvěma lety pak firma zahájila výrobu ve vedlejším novém areálu, čímž zdvojnásobila svou výrobní kapacitu. Podle majitele je nový areál nejmodernější českou fabrikou na výrobu farmaceutických polotuhých, emulzních a tekutých přípravků.

Müllerova nabídka pro děti. | foto: Dr. Müller Pharma

Dalším důležitým rozhodnutím byl před časem vstup na trh farmaceutických a medicinálních pastilek. Na jejich výrobu v „režimu správné výrobní praxe pro výrobu léčiv“ se dnes zaměřuje pouze osm firem v Evropě. A právě díky pastilkám se Dr. Müller Pharma stala zajímavým smluvním partnerem pro nadnárodní společnosti.

Nezávislost a flexibilita

Sama hradecká společnost ale zůstává striktně rodinnou firmou – bez jakýchkoliv kapitálových investic.

„To, že se vyhýbáme kapitálovým investicím, nám zajišťuje nezávislost, a tedy také flexibilitu,“ vysvětluje Vladimír Müller. Zdůrazňuje, že cítí velkou odpovědnost vůči zaměstnancům firmy. „Máme tady úžasný tým. Někteří starší zaměstnanci v minulosti zažili i krušnější časy. Dobře vědí, že jsme žádné zisky neprojedli a váží si toho.“ Ve firmě pracují také celé rodiny.

„Už si nás někteří zájemci chtěli koupit, dostávali jsme různé nabídky. K prodeji ale nevidíme žádný důvod.“ Vladimír Müller podle vlastních slov nepotřebuje, aby byla jeho firma tou největší. Růst je ale potřeba a jednou z možností jsou případné akvizice. Zkušenosti už tu jsou. Dr. Müller Pharma si to už vyzkoušela, když koupila společnost Megafyt Pharma. Ta svými čaji zajímavým způsobem obohatila její produktové portfolio.

Základem úspěchu jsou podle majitele firmy nejvyšší možné nároky na kvalitu a kontrolu látek ve vlastní laboratoři. „Nemáme dvě měřítka kvality, na výrobu a testování léčiv i doplňků stravy klademe stejně vysoké nároky,“ upřesňuje. Kontrolní laboratoř Dr. Müller Pharma, která se nachází také v hradeckém Pouchově, stále více využívají i další výrobci léčiv i doplňků stravy.

Kořeny na univerzitách

Zásadním tématem pro Vladimíra Müllera zůstává spolupráce s univerzitami – jak se zmiňovanou Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, tak Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Studenti z obou fakult chodí do Pouchova na praxi a později zde část z nich najde i zaměstnání. Praxí v Dr. Müller Pharma pak vzhledem k mezinárodním partnerstvím univerzit procházejí i zahraniční studenti.

„Jednou mi přišel konkrétní požadavek z business developmentu portugalské firmy. Divil jsem se, jak na nás vůbec přišli. Pak se ukázalo, že jejich zaměstnanec tady před časem byl na studentské praxi,“ líčí Vladimír Müller.

Sám podnikatel Müller do roku 1990 učil na fakultě v Hradci předměty, které s jeho současným zaměřením až tolik nesouvisejí – anatomii a patologickou anatomii. Jeho koníčkem je historie farmacie, Dr. Müller Pharma podporuje farmaceutické muzeum v Kuksu. „Můj pohled na lékárny je trochu staromilecký,“ usmívá se Vladimír Müller.

Lékárenské řetězce oproti minulosti farmaceutický byznys hodně změnily, což má své výhody i nevýhody. Müllerovým ideálem ale zůstává klasický lékárník, který je prakticky v neustálém kontaktu s pacienty. Lékárníci by se podle něj občas mohli trochu podívat do minulosti – třeba právě v Kuksu.

