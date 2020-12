Do banky nemusíte, zařiďte si vše z pohodlí domova

Obzvlášť teď v době koronavirové epidemie mnozí ocení, že si mohou sjednat bankovní produkty a vyřídit i další záležitosti související se správou financí, aniž by museli navštívit pobočku. „Klienti mBank si mohli už před vypuknutím koronavirové epidemie sjednat téměř vše prostřednictvím mobilní aplikace či internetového bankovnictví. Jsme jediná banka na českém trhu, která má mobilitu přímo v názvu. Klientům se proto neustále snažíme přinášet digitální a mobilní řešení pro jednoduchou, bezpečnou a pohodlnou správu financí,“říká Martin Podolák, ředitel produktové divize mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Sjednat půjčku, měnit limity na kartě, dočasně vypnout bezkontaktní nebo zahraniční platby, změnit PIN, na přechodnou dobu zablokovat kartu, zjistit zůstatek na účtu, zadat trvalý příkaz, to vše a mnoho dalšího mohou klienti mBank udělat rychle a jednoduše za pomoci svého telefonu. Banka také podstatně zrychlila a zjednodušila celý proces založení běžného účtu mKonto přes mobilní aplikaci. Otevřít si ho tak nyní můžete pomocí několika jednoduchých kroků, které uděláte podle pokynů přímo v aplikaci. „Pokud si současně požádáte o platební kartu, můžete si ji rovnou nahrát do mobilního telefonu nebo chytrých hodinek a začít s ní v podstatě ihned platit,“ popisuje Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank.

V mBank se nesetkáte s žádnými zbytečnými poplatky. Založení i vedení účtu je zcela zdarma a jistě vás potěší i bezplatná mKarta Svět. Při cestách do zahraničí navíc získáte možnost zablokovat si pomocí mobilní aplikace službu DCC i tzv. surcharge poplatek. Obojí vás totiž může přijít poměrně draho. Na DCC, tedy konverzi měny, by si lidé při placení u obchodníka nebo výběru z bankomatu v zahraničí měli dávat pozor. Platba se totiž okamžitě převede na české koruny, zpravidla ale s nevýhodným kurzem. mBank tento způsob ochrany klientům umožnila jako první banka na českém trhu. Stejným způsobem si mohou klienti zablokovat i tzv. surcharge poplatek, tedy paušální poplatek za použití bankomatu. Ten mohou především zahraniční provozovatelé některých bankomatů účtovat těm, kdo nejsou jejich klienty a chtějí bankomat využít. Jeho výše může být i více než 200 Kč.

Vedle sjednávání bankovních produktů a služeb můžete mobil využívat i k placení namísto plastové karty. Je to rychlé, pohodlné a bezpečné. Nemusíte totiž lovit kartu v peněžence, vkládat ji do terminálu či vyťukávat PIN, a to ani při částce nad 500 Kč. Jednoduše ji potvrdíte přímo v telefonu, například otiskem prstu. Při placení se tak nemusíte vůbec dotknout terminálu, což nyní mnozí jistě ocení.

