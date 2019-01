Díky zrušení poplatků za roaming jsou cesty do EU přívětivější

Nová pravidla RLAH (roaming like at home) si mohou Evropané užívat už více než rok. Poplatky ukončila evropská směrnice o roamingu platná od

15. 6. 2017. Cestování, ať už na dovolené či služební cesty, se díky nim lidem výrazně zpříjemnilo. Dříve lidé přemýšleli, zda vůbec v zahraničí mobilní služby využívat. Zaměstnavatelé často neumožnili zaměstnancům používat na zahraniční služební cestě datové služby. Právě spotřeba dat totiž byla v zahraničí vždy nejdražší položkou. To už je ale minulostí.

Za ceny jako doma



Když Evropané cestují do kterékoli země EU a používají tam svůj mobil, nemusí platit žádné další poplatky za roaming. A to v případě volání, posílání SMS i využívání datových služeb. Platí to také v případě textových zpráv nebo volání osobě, která využívá služeb jiného operátora. „Na území EU zaplatí každý Evropan za využívání těchto služeb tutéž cenu, bez ohledu na to, kde se nachází,“ uvedl Miroslav Poche, europoslanec za ČSSD.

Politika přiměřeného využívání

Roaming za domácích podmínek je určen lidem, kteří příležitostně cestují do zahraničí nebo tam mají pevné vazby, například tam pracují nebo studují. Služba se ale nesmí využívat jako trvalý roaming. „Pokud zákazník tráví více času doma než v zahraničí nebo používá mobilní telefon více doma než v cizině, může při všech cestách po EU volně využívat roaming za domácí ceny. Taková situace se považuje za tzv. přiměřené využívání roamingových služeb,“ vysvětlil Miroslav Poche.

Když klient využívá roaming za domácích podmínek, neexistují žádná omezení objemu pro hlasová volání a SMS. Existují však maximální sazby za stahování dat za domácí ceny, jež jsou stanoveny typem smlouvy, kterou zákazník má. Operátor tak může uplatnit limit (tedy politiku přiměřeného využívání) na využívání dat při roamingu. Vždy musí ale zákazníka o tomto limitu předem informovat a upozornit jej, když limitu dosáhne.

Data za hranicemi už nejsou strašákem

Přestože podle průzkumu Eurobarometru z května 2018 zhruba 62 % Evropanů ví, že poplatky za roaming skončily, analýza také ukazuje, že po implementaci nových pravidel kleslo povědomí o roamingu za domácí ceny o 9 %. Pokud se ale zaměříme na Evropany, kteří v roce ukončení poplatku za roaming cestovali po EU, pak o nových pravidlech vědělo 81 % z nich. „Nová pravidla oceňují hlavně mladí Evropané a lidé, kteří často cestují,“ doplnil Miroslav Poche.

Přínos směrnice je viditelný na konkrétních číslech, spotřeba mobilních služeb při cestách po EU se po zavedení nových pravidel zvýšila. Podle europoslance Pocheho zaznamenala významný nárůst například spotřeba dat, která v zahraničí byla vždy nejdražší položkou. Vysoký nárůst zaznamenaly jak datový roaming, tak volání do zemí EU. Pokud srovnáme druhé a třetí čtvrtletí 2017, tedy čtvrtletí před a po zavedení nových pravidel, pak roamingová data narostla o 350 %, volání o 250 %.